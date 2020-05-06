综合消息：非洲新冠确诊病例超4.7万 一些国家开始逐步复工

新华社达喀尔5月5日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心5日发布的新冠疫情数据显示，非洲地区新冠累计确诊病例数为47518例，累计死亡1862例，累计治愈15901例。为缓解疫情对经济的影响，非洲一些国家开始逐步复工。

撒哈拉以南非洲累计确诊病例数超过3万例，其中疫情最严重的国家为南非，累计确诊病例7572例；疫情最严重的地区为西部非洲地区，累计确诊病例接近1.4万例。

5日，南非、尼日利亚、斯威士兰、几内亚新增确诊病例均过百；塞内加尔、几内亚比绍、索马里分别报告了50例以上100例以下的新增确诊病例；乍得、马里、塞拉利昂、科特迪瓦、肯尼亚等国新增确诊病例均在50例以下。

根据国际航空运输协会近期发布的消息，新冠疫情将使非洲航空业在2020年损失60亿美元的收入，并将造成310万个就业机会的流失。

为缓解疫情对经济的影响，非洲一些国家开始逐步复工，但均要求强制戴口罩。

纳米比亚结束“封禁”并开始复工，但要求民众在公共场所戴口罩，违反者将受到相应的处罚。

布基纳法索全国独立选举委员会5日宣布，今年总统选举及议会选举的选民登记审核等工作将于本月15日重启。布全国所有餐厅、咖啡厅将于本月15日重新开放。

坦桑尼亚、佛得角、科特迪瓦等国家加紧为需要在疫情期间工作以及即将复工的民众和医护人员提供必要的防护物资。

中国援非洲抗疫专家医疗队也一直在积极开展工作。4日，中国援科特迪瓦抗疫医疗专家组同世界卫生组织驻科代表处举行座谈，就疫情防控综合协调、确诊病例管理、实验室检测等进行了交流。（执笔记者：邢建桥；参与记者：郑扬子、肖玖阳、许正、乔本孝、王松宇、吴长伟、赵宇鹏、李斯博、高竹、聂祖国、张改萍、白林、荆晶、张玉亮）

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