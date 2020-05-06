荷比卢三国疫情趋缓 荷民众在家喝汤纪念解放日

新华社布鲁塞尔5月5日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国5日分别报告新冠累计确诊病例41087例、50509例和3840例。受新冠疫情影响，荷兰民众5日晚在家以喝汤的方式纪念解放日。

荷兰国家公共卫生与环境研究所5日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例317例，累计确诊41087例；新增死亡病例86例，累计死亡5168例。

5日是荷兰的解放日，往年荷兰人都会用音乐与啤酒欢庆二战胜利和国家解放。受新冠疫情影响，今年的纪念活动主要在家中进行，组织方号召民众5日晚在同一时间举杯喝汤庆祝解放日。

荷兰首相马克·吕特当天在社交媒体上发文表示：“今年的解放日，比往年都显得安静许多，但是传达出的信息却更加响亮。因为现在对我们来说：安全、团结、自由是我们生命的核心。”

比利时国家公共卫生研究所5日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例242例，累计确诊50509例；新增死亡病例97例，累计死亡8016例。过去24小时内有84名新冠患者入院治疗，连续三天入院人数少于100人，目前正在住院的患者有3082人，有646名患者处于重症监护中。

比利时国家安全委员会将于6日召开会议，讨论下一步“解封”计划。按照此前公布的方案，比利时将自11日进一步取消封禁措施，大部分商业活动将恢复。此次会议将主要讨论非必要商业活动重新开放的时间、条件和细节。

卢森堡政府5日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3840例，累计死亡病例仍为96例。

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