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中国足额缴纳2020年联合国会费

2020年05月06日11:07  来源：新华网
 

　　新华社联合国5月5日电 中国常驻联合国代表团5日发布新闻稿宣布，中国4日向联合国缴纳2020年会费余款，至此中国已全额缴纳2020年联合国会费。

　　中国常驻联合国代表团指出，这充分体现了中国对联合国的支持。中国是联合国第二大会费缴纳国，一向积极履行财政义务，坚定支持联合国及其专门机构工作，坚定支持多边主义。为此，联合国秘书长发言人迪雅里克在4日的新闻吹风会上对中国足额缴纳联合国会费表示感谢。

　　中国常驻联合国代表团强调，今年是联合国成立75周年，国际社会对联合国的作用高度期待。在当前新冠疫情背景下，各国应当以实际行动体现对联合国及其专门机构的支持。世界卫生组织在抗击全球疫情中具有核心作用，中国积极支持世卫组织，已宣布在此前向世卫组织捐款2000万美元基础上，再追加3000万美元捐款，用于新冠疫情防控以及支持发展中国家卫生体系建设等工作。病毒没有国界，疫情不分种族，中国将继续同各国守望相助，同舟共济，为维护地区和国际公共卫生安全贡献力量，推动构建人类命运共同体。

　　联合国的运行依靠会员国缴纳的会费支持。每个国家所缴纳的会费数额按照支付能力的原则加以确定，目前中国承担的常规预算分摊比例约为12%。此外，中国还分摊约15%的联合国维和预算。

(责编：于洋、刘洁妍)
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