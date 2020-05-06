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王毅同乌兹别克斯坦外长卡米洛夫通电话

2020年05月06日10:11  来源：新华网
 

　　新华社北京5月5日电 5月5日，国务委员兼外长王毅应约同乌兹别克斯坦外长卡米洛夫通电话。

　　王毅表示，习近平主席同米尔济约耶夫总统建立起深厚友谊和互信，为两国关系提供了坚实保障。当前中乌都在致力于抗击疫情。在中国抗疫吃紧的时候，我们得到了乌兹别克斯坦朋友的宝贵支持。乌兹别克斯坦出现疫情后，中国人民也感同身受。我们愿继续向乌方提供力所能及的帮助，派医疗专家组赴乌分享抗疫经验，协助乌方在华采购医疗物资。相信在米尔济约耶夫总统领导下，乌兹别克斯坦人民一定能够战胜疫情。中国在乌公民是中乌友好的使者，相信他们的健康安全会继续得到乌政府关心和照顾。

　　王毅表示，疫情终会过去，合作仍将继续。在携手抗击疫情过程中，中乌信任和友谊必将得到进一步加强。双方可采取灵活多样方式，保障重点合作项目开展，努力把疫情对合作的影响降到最低。双方还要鼓励企业创新合作模式，培育合作新业态。相信中乌共建“一带一路”合作必将有新的更大发展。

　　王毅表示，人类是命运共同体，团结合作是战胜疫病最有力武器。中方一直秉持公开、透明态度开展国际合作，及时主动同世界卫生组织和国际社会分享疫情信息，并向有需要的国家伸出援手。但个别国家却不断对中国进行无端指责抹黑，对世界卫生组织进行污蔑攻击，这是比新冠病毒更具破坏力的“政治病毒”。抗疫最需要的是合作，而不是拆台；是信任，而不是猜忌。我们愿继续同包括乌兹别克斯坦在内的世界各国加强抗疫合作，支持世卫组织发挥应有作用。

　　卡米洛夫表示，在抗击疫情过程中，中国人民展现出空前团结和巨大毅力，经得起任何困难的考验。中国抗疫经验和成果为世界各国树立了典范。乌方感谢中方给予的无私帮助，中方医疗专家为乌方抗疫发挥了重要作用。乌方将尽全力确保中国在乌公民平安。乌方愿继续同中方密切在联合国等多边舞台的相互支持与配合。

　　双方还就上海合作组织、阿富汗等国际地区问题交换意见。

(责编：于洋、刘洁妍)
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