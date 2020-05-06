白宫限制抗疫官员国会作证

美国白宫近期向国会多个委员会发送备忘录，称除非获白宫办公厅主任马克·梅多斯“明确批准”，白宫新冠疫情应对工作组成员不得赴国会作证。

民主党批评白宫“限制令”，认定这一做法“压制真相”。

【阻挠加严控】

美联社4日获得的这份备忘录写道，白宫新冠疫情应对工作组成员不得“擅自行动”，政府抗疫关键部门成员赴国会出席疫情相关听证的次数应该受到限制，理由是“当前危机对（政府）机构工作人员和资源的需求非比寻常”。

备忘录写道，疫情当前，“有理由认为政府机构将不得不拒绝出席听证，专注抗击疫情”。

一名不愿公开姓名的政府高级官员说，白宫疫情应对工作组成员疫情暴发以来一直不停工作，需要集中精力处理手头任务，“而不是为一周举行数场、（每场）持续4小时的听证做准备”。

出台备忘录以前，白宫拒绝让政府首席传染病专家安东尼·福奇出席众议院听证，声称在全力应对疫情之际，“让参与应对的个人出席国会听证将起反作用”。民主党籍联邦众议员唐·拜尔当时就白宫这一做法表达愤怒，直言阻挠福奇作证是唐纳德·特朗普政府疫情应对不力的“实锤”。

【民主党“炮轰”】

民主党人认定，限制抗疫官员国会作证妨碍议员们收集特朗普政府疫情应对的详细信息，是在“压制真相”。

“特朗普总统应该知道，压制科学和真相只会拖长这场健康和经济危机，”参议院民主党领袖查克·舒默在一份声明中说，“总统不接受并试图掩盖真相，是我们在抗击疫情方面落后其他许多国家的主要原因之一。”

众议院议长南希·佩洛西说，白宫办公厅主任梅多斯明白议员们坚持寻求真相，而白宫“或许害怕真相”。

佩洛西和舒默近期呼吁国会调查特朗普政府疫情应对情况。民主党人批评特朗普政府没有制定综合、有效的计划，没有有效推行病毒检测并追踪感染者的密切接触者。

约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至4日，美国新冠确诊病例超过117万例，死亡病例超过6.8万例。（闫洁）（新华社专特稿）

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