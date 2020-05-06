加大医疗用品供给　美议员吁免征关税

美国国会众议院筹款委员会主席理查德·尼尔4日呼吁政府对抗击新冠疫情所需医疗用品免征进口关税90天，同时敦促政府推动国内企业增加医疗用品和药品产能。

【吁免征关税】

尼尔在一份声明中说，应对新冠疫情过程中，美国出现个人防护用品和药品短缺，暴露美国医疗用品供应链严重缺陷。这一供应链需要重大改革，为今后危机做好准备。

独立联邦机构美国国际贸易委员会4日应国会议员要求发布报告，列举美国向进口医疗物资征收的关税，涉及口罩、医用手套等。

尼尔以这份报告为依据说，2019年美国进口112个品类、总计1053亿美元的医疗用品，包括药品和氧气治疗仪器等。大多数商品可免关税进口，一部分受征税，税率在2.5%至30%不等。

尼尔说，政府应在进口医疗物资方面清除“障碍”，譬如关税。他说，“今后90天，（总统唐纳德·特朗普）政府应当行使权力，包括紧急状态下的权力”，暂停对抗击新冠疫情所需医疗用品征收关税。

尼尔所述情况反映不少美国企业诉求。《华尔街日报》4月12日报道，一些美国医疗用品制造商和进口商过去数周提交数十项关税减免申请，涉及洗手液、消毒液以及医疗设备所需零部件，认为美方加征的关税增加企业进口成本，一定程度上加剧当前医疗物资紧缺局面。

【促增大产能】

尼尔是民主党人，4月与参议院财政委员会主席、共和党人查克·格拉斯利一道要求美国国际贸易委员会递交有关医疗用品进口情况的报告。

尼尔说，这份报告说明“美国正面临的这场公共健康危机全面暴露医疗用品供应链不安全，以及制造业基础遭削弱带来的危险。为防止这种正在经历的供应短缺再度发生，需要提高重要供应链的韧性。这种紧急状况敲响警钟。”

在他看来，美国需要对医疗用品供应链“战略重组”。

尼尔建议特朗普政府在《国防生产法》框架下推动美国企业更多地生产医疗用品。

特朗普3月底动用《国防生产法》授予的总统权力，指示通用、福特等汽车制造商生产救治新冠重症患者所需的呼吸机。通用汽车4月向美国贸易代表办公室提出请求，希望免征压缩机消音器等呼吸机零部件的进口关税。（杜鹃）（新华社专特稿）

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