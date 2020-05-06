委内瑞拉俘获美国雇佣兵　美老兵自认策划人

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗4日说，委方当天俘获13名从哥伦比亚经海上侵入的雇佣兵，包括两名美国人。

一名美国退役军人当天早些时候自称雇用这伙武装人员、策划侵入行动，与委内瑞拉反对派签有合同。

【委方再挫侵犯】

4日发表全国电视讲话期间，马杜罗手持两本蓝皮美国护照，读出护照上的姓名“阿里安·贝里”“卢克·登曼”及出生日期，展示雇佣兵所乘船只、所用无线对讲机和夜视镜的照片。

“美国政府完全地参与这起遭挫败的袭击，”马杜罗说，这两人受美国退役军人乔丹·古德罗雇用。他说，古德罗与委内瑞拉反对派签有合同，利用他在美国佛罗里达州的一家企业招募雇佣兵。

马杜罗称赞委内瑞拉北部阿拉瓜州渔民俘获其中一伙“专业美国雇佣兵”。

阿拉瓜州州长鲁道夫·马尔科当天早些时候说，有赖情报部门信息和军民团结，当地渔民在海岸抓获8名乘船登陆的“恐怖分子”。这名州长发布照片，显示8名男子趴在地上，身着便服，手扣在背后。

委内瑞拉媒体报道，这8人包括一名参与去年4月反对派未遂军事政变的原委内瑞拉上尉和两名美国人。

这是委内瑞拉连续第二天拦截从海上侵入的雇佣兵。军方已调集2.5万名士兵防范威胁。

军队和特警3日在拉瓜伊拉州海岸拦截一伙雇佣兵，击毙8人、俘获2人。委内瑞拉政府说，那伙人来自哥伦比亚、受美国和哥伦比亚政府资助，一名被俘雇佣兵自称是“美国毒品管制局特工”。

哥伦比亚政府否认参与入侵图谋。

【美老兵认领入侵】

古德罗4日早些时候在社交媒体直播中说，他策划侵入委内瑞拉的行动，与委内瑞拉反对派要员胡安·瓜伊多签有合同，组织雇佣兵在哥伦比亚受训，目标是“活捉马杜罗”。

古德罗说，瓜伊多“始终没有履行合同”，在资金不足情况下，他招募大约60名雇佣兵，包括两名他当年的战友；这两人曾和他一起在伊拉克和阿富汗执行美军任务。

古德罗服役期间三次获得美军铜星勋章，他在佛州创办的那家企业名义上提供安全服务。

马杜罗发表最新讲话后，古德罗向路透社记者证实，贝里和登曼参与4日行动，“是我的人”。“我试图联系（派去委内瑞拉的雇佣兵），没人回我电话。”

委内瑞拉总检察长塔雷克·萨阿布当天告诉媒体记者，瓜伊多与古德罗签有2.12亿美元合同，欲以“抢夺和窃取的委内瑞拉石油公司收入”支付。

萨阿布在社交媒体上传一张照片，说照片是瓜伊多与古德罗签署的合同。这张照片由一名驻美国佛州的委内瑞拉记者拍摄。

瓜伊多当天声称与古德罗“没有任何关系”。他去年1月自封“临时总统”，获美国承认和支持。美国制裁委内瑞拉石油公司，冻结这家企业在美国子公司的资产。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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