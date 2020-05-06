人民网>>国际

委内瑞拉俘获美国雇佣兵　美老兵自认策划人

2020年05月06日09:56  来源：新华网
 

　　委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗4日说，委方当天俘获13名从哥伦比亚经海上侵入的雇佣兵，包括两名美国人。

　　一名美国退役军人当天早些时候自称雇用这伙武装人员、策划侵入行动，与委内瑞拉反对派签有合同。

　　【委方再挫侵犯】

　　4日发表全国电视讲话期间，马杜罗手持两本蓝皮美国护照，读出护照上的姓名“阿里安·贝里”“卢克·登曼”及出生日期，展示雇佣兵所乘船只、所用无线对讲机和夜视镜的照片。

　　“美国政府完全地参与这起遭挫败的袭击，”马杜罗说，这两人受美国退役军人乔丹·古德罗雇用。他说，古德罗与委内瑞拉反对派签有合同，利用他在美国佛罗里达州的一家企业招募雇佣兵。

　　马杜罗称赞委内瑞拉北部阿拉瓜州渔民俘获其中一伙“专业美国雇佣兵”。

　　阿拉瓜州州长鲁道夫·马尔科当天早些时候说，有赖情报部门信息和军民团结，当地渔民在海岸抓获8名乘船登陆的“恐怖分子”。这名州长发布照片，显示8名男子趴在地上，身着便服，手扣在背后。

　　委内瑞拉媒体报道，这8人包括一名参与去年4月反对派未遂军事政变的原委内瑞拉上尉和两名美国人。

　　这是委内瑞拉连续第二天拦截从海上侵入的雇佣兵。军方已调集2.5万名士兵防范威胁。

　　军队和特警3日在拉瓜伊拉州海岸拦截一伙雇佣兵，击毙8人、俘获2人。委内瑞拉政府说，那伙人来自哥伦比亚、受美国和哥伦比亚政府资助，一名被俘雇佣兵自称是“美国毒品管制局特工”。

　　哥伦比亚政府否认参与入侵图谋。

　　【美老兵认领入侵】

　　古德罗4日早些时候在社交媒体直播中说，他策划侵入委内瑞拉的行动，与委内瑞拉反对派要员胡安·瓜伊多签有合同，组织雇佣兵在哥伦比亚受训，目标是“活捉马杜罗”。

　　古德罗说，瓜伊多“始终没有履行合同”，在资金不足情况下，他招募大约60名雇佣兵，包括两名他当年的战友；这两人曾和他一起在伊拉克和阿富汗执行美军任务。

　　古德罗服役期间三次获得美军铜星勋章，他在佛州创办的那家企业名义上提供安全服务。

　　马杜罗发表最新讲话后，古德罗向路透社记者证实，贝里和登曼参与4日行动，“是我的人”。“我试图联系（派去委内瑞拉的雇佣兵），没人回我电话。”

　　委内瑞拉总检察长塔雷克·萨阿布当天告诉媒体记者，瓜伊多与古德罗签有2.12亿美元合同，欲以“抢夺和窃取的委内瑞拉石油公司收入”支付。

　　萨阿布在社交媒体上传一张照片，说照片是瓜伊多与古德罗签署的合同。这张照片由一名驻美国佛州的委内瑞拉记者拍摄。

　　瓜伊多当天声称与古德罗“没有任何关系”。他去年1月自封“临时总统”，获美国承认和支持。美国制裁委内瑞拉石油公司，冻结这家企业在美国子公司的资产。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved