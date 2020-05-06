“凭君传语报平安” 中国移动国际日本子公司中日员工携手战“疫”

中国移动国际有限公司日本子公司向中国驻日本大使馆捐赠印有“马上相逢无纸笔，凭君传语报平安”暖心标语的流量数据卡。（图片来源：中国移动）

人民网东京5月6日电（孙璐 李沐航 郑瑾）截至日本当地时间5日晚20时42分，日本国内新冠肺炎患者（不含“钻石公主”号712名患者）已攀升至15374人，死亡566人。相关消息显示，由于疫情前景不明，日本已初步计划将原定于5月6日解除的“紧急事态宣言”延期至6月以后。

面对疫情发生以来的严峻考验，在日各中国企业做好自身防护的同时，积极发挥企业能量，自发向中日两国政府、社会、民众以及学生团体捐款、捐物，努力履行社会责任，为两国共克时疫出力鼓劲。近日，人民网驻日记者专访了中国移动国际有限公司日本子公司（简称“中国移动国际日本子公司”）首席代表浜田明，了解在日大型中资企业在此次疫情期间的所作、所想、所感。

支援国内一线抗疫 解决留日学子上网问题

新冠肺炎疫情在日本多地蔓延，致使许多留学生遭受较大影响，这一情况很快引起了中国移动国际日本子公司的注意。浜田明表示，中国移动国际发展海外业务的重要目标之一就是要更好地为海外华人，特别是为海外中国留学生服务。他告诉记者：“在了解到数千名毕业留学生因受疫情影响回国受阻，部分同学还遇到了短期通信困难的问题后，我们迅速把情况汇报给中国移动国际日本子公司总部，获得了总部的积极支持，双方共同努力仅用2天便完成了所有准备流程，4月14日这天，将所筹集的2000张含本地流量的移动通讯数据卡转交至中国驻日本大使馆，统一发放到有需求的留日学子手中，这在一定程度上，解决了留学生的上网问题，有效保障了疫情期间与家人的通信畅通。”

“疫情当前，我们非常愿意以实际行动帮助在日中国留学生，帮助大家共克难关”，浜田明如是说。据悉，中国驻日本大使馆已向中国移动国际日本子公司颁发了感谢状。记者从使馆教育处了解到，疫情期间10多万留学生在联系亲友和上网课方面的需求都较平时大大增加，中国移动国际提供的移动通讯数据卡将有助于同学们解决这些实际困难。

中国驻日本国大使馆教育处公使参事官胡志平（图左）向中国移动国际有限公司日本子公司首席代表浜田明颁发感谢状。（图片来源：中国移动）

除在日本当地予以捐助外，中国国内发生疫情以来，中国移动国际日本子公司也是第一时间行动起来，积极响应《在日中国企业协会支援祖国、抗击新型冠状病毒行动倡议书》。公司员工不分国籍、上下一心在日本口罩极其稀缺的情况下，持之以恒地安排人员前往各个口罩销售点寻找医疗物资。中日员工共同努力通过紧急联络、部署、采购等快速筹备方式，并早于2月28日便1800只口罩交予在日中国企业协会，统一安排发往到中国疫区，用于缓解当地一线医护人员医疗物资短缺的压力。

中国移动国际有限公司日本子公司筹集1800只口罩驰援中国疫区抗疫。（图片来源：中国移动）

利用通信行业自身优势 力所能及实施帮助

由于企业属于通信行业，如何在疫情期间更贴切地利用好自身优势，通过在线平台及时向用户有效普及防疫信息，一直是浜田明所带领的团队不断思考的问题。在与企业客户及部分留学生代表进行多次沟通后，中国移动国际日本子公司安排专人除每周总结最新疫情资讯以及防疫知识点，通过微信公众号“小移在日本”将图文内容准确、迅速地传递给每一位用户外，还与用户积极做好留言互动，努力将“小移在日本”的力量发挥到最大。围绕日本当地企业客户，中国移动国际日本子公司通过短信、SNS等方式发送日文版最新疫情资讯和防疫知识点，并定时询问、了解客户最新需求。浜田明介绍，中国移动国际日本子公司也同时配合中国驻日本大使馆发送留学生相关救助信息，希望能够通过企业自身在通信领域方面的努力，助力大家平安度过此次难关。

疫情期间，保障业务顺利进行尤为重要。为此，中国移动国际日本子公司每天安排营业人员错峰值班，在公司内准备了消毒液和口罩，通过专人指导、督促、检查值班员工的消毒、防护工作。中国移动国际日本子公司某部门负责人告诉记者，为避免早晚高峰人群感染，调整后的出勤时间普遍向后推移，值夜班的同事往往下班较晚。最初有些同事对夜班时间提出异议，但是在公司的认真说明和时时向员工传达日本最新疫情后，员工们都表示出了充分的理解和支持。他说，目前为止，虽然客户都已居家办公，但是我们“企业板块”和“移动版块”有很多业务需要在公司才能完成，比如日本本地数据卡、日本本地语音卡的销售、定卡、下单、发货等工作，越是在疫情阶段，越是不能有丝毫耽误，通信顺畅对于每一个客户而言都至关重要。这位部门负责人表示，在中国移动国际日本子公司总部的鼎力支持下和所有中国移动国际日本子公司员工的努力下，目前为止所有业务都有条不紊的进行着。同时，让我们很欣慰和感动的是，许多客户以及留学生在与我们联系时，都表达了对我们疫情期间工作的关心及感谢。

疫情期间，中国移动国际有限公司日本子公司员工实施错峰轮班制上班，并保证工位间1米以上距离。（图片来源：中国移动）

信心与耐心助力中日员工“疫”线守初心

“中国移动国际日本子公司的员工一半是日本员工，一半则来自中国。虽然大家国籍不同、文化不同，但在公司‘信任、责任、关爱’TRY文化的指引下，相互信赖、相互扶持，向着共同的目标努力前行。公司常说，信任、关爱每一个员工，每个人都尽到自己应尽的责任，公司的发展就会越来越好。” 浜田明说：“相同的道理，在本次疫情下，相信两国通过互帮互助，一定会进一步加深两国间友谊。”

疫情阶段，除了心系中国、时刻关注疫区人民的安危外，中国移动国际日本子公司对于自身的防护也并未有丝毫懈怠。一名中国移动国际日本子公司的员工透露，公司很早就做了防范措施，在东京疫情扩大之前，为了防止防护物资短缺，公司多个部门通过各个渠道筹措物资，特意为每一位员工准备了口罩、体温计、消毒液和消毒纸巾等物资。不仅如此，公司还购买了应急储备物资，如前段时间东京到处都断货的杯面、卫生纸等。如果员工在疫情期间，自身防护及储备物资不足时，均可以分批到公司进行领取。

日本的战“疫”行动仍在继续，对于日本子公司下一步将如何持续阻击疫情，浜田明告诉记者，纵有困难，中国移动国际日本子公司仍会一如既往的在总部的领导下与中国驻日本大使馆、在日中国企业协会保持紧密沟通，发挥好企业的功能作用。浜田明代表中国移动国际日本子公司非常有信心地表示，虽然疫情给中日两国人民的生产、生活都带来了一定的损失，但是非常时刻，每个人牺牲一些不便、让渡一些权利、减少一些获得，这或许就能成为疫情获得有效控制的一份重要力量。浜田明相信世界各国只有积极行动起来、主动作为、誓死坚守、通过客观及科学的研究才能尽早遏制住病毒。“我们需要持有理性的态度，对战胜困难和接受挑战保持必要的信心和耐心，相信疫情终会过去！”

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