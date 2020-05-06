美卫生高官正式举报：因疫情应对问题遭遇政治报复

人民网华盛顿5月5日电（记者 郑琪）据美国全国公共广播电台报道，5日，美国联邦政府高级科学家瑞克·布莱特正式向美国特别检察官办公室提交书面举报材料，称上个月自己被解除生物医学高级研究与发展署主任的职务，是因为他不愿意将未被证实有效的羟氯喹等药物推广给新冠病毒感染患者。

美国总统特朗普此前多次在白宫发布会上推荐羟氯喹药物，引发了大量争议。《华盛顿邮报》报道称，美国退伍军人事务部4月21日发表的一项研究发现，服用羟氯喹药物的新冠病毒感染患者比未服用该药的患者更有可能死亡。FDA的另一项警告说，医生不应该让新冠病毒感染患者在医院外使用该药物，因为该药物可能会导致严重的心律问题。

生物医学高级研究与发展署隶属于美国卫生与公共服务部。布莱特表示，自己因为不愿意推广羟氯喹药物，已被调到美国国立卫生研究院一个“影响力较小的职位”。布莱特还称，自己从4月20日起就没有领到工资。

在长达89页的举报材料中，布莱特称自己最早在今年1月就试图发出有关新冠病毒的警报，呼吁特朗普政府迅速开发治疗方法和疫苗，并储备更多的N95口罩和呼吸机，但包括部长阿扎在内的美国卫生与公众服务部政治领导层都低估了疫情威胁。

布莱特还表示，他与自己的上司、卫生与公众服务部助理部长罗伯特·卡德勒克之间至少有两年的冲突关系。布莱特称，卡德勒克和其他人向他施加压力，要求他从那些与政府有政治联系的公司采购药品和医疗产品，用于美国政府紧急医疗设备储备。

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