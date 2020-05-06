中国企业生产并出口欧洲最大直径盾构机成功始发

人民网莫斯科5月5日电（记者 屈佩）当地时间5月5日上午8时，中国企业生产并出口欧洲的最大盾构机“胜利号”在中国铁建莫斯科地铁第三换乘环线东段大盾构项目枫叶大道站工区始发。中国铁建克服疫情造成的施工组织困难，使中国在欧洲首个大直径盾构项目进入隧道掘进施工阶段。

莫斯科工程院院长马尔斯及中国铁建项目相关负责人出席始发仪式。马尔斯表示，祝贺中国铁建完成盾构机始发，中国铁建在这一特殊时间与工程院一起完成了胜利日前进行胜利号大直径盾构始发这一任务。

莫斯科地铁第三换乘环线东段大直径盾构项目主要包括枫叶大道站至2号工作井、枫叶大道站至纳加津斯基站两个区间，总长2.947公里，合同金额56.415亿卢布。该工程是中国企业首次在海外市场建设大直径地铁盾构工程，采用中国铁建自主研发的11米级大直径盾构施工，是目前中国出口欧洲的最大直径盾构机。

该项目盾构施工区域位于莫斯科河畔，地面交通繁忙、建筑密集。施工中面临400米小半径转弯、纵向坡度达40‰、长距离浅覆土等诸多重难点，在莫斯科河下掘进的总长度达600米，盾构机拱顶到河床底最浅埋深只有12米，这些都考验着中国建设者的技术智慧。中国铁建针对工程所处自然环境、地质条件和掘进风险点，量身打造更加高效、更具适应性的隧道掘进装备，以有效应对复杂地层及长距离水下掘进要求，并具备300米半径转弯能力。针对莫斯科冬季严寒气候采用防寒设计，确保在零下30℃低温环境中可以正常掘进。

“胜利号”盾构机下井、组装、调试阶段正值俄罗斯疫情蔓延期，中方设备维保人员无法抵达莫斯科施工现场。项目管理团队灵活施策，在当地招聘有相关经验的工程师及特种作业人员，并严格培训交底。经多次试验后达到焊接工艺要求，在中国专家远程指导下顺利完成盾构机刀盘、盾尾焊接和盾构拼装工作。此外，还改变原定引进国内盾构施工专业队的施工方案，从当地招聘技能水平达标的盾构工人，组建“中国盾构司机+俄籍掘进工人”的联合管理和操作团队，并提前进行多次交底磨合，顺利兑现盾构始发工期。

中国铁建所属铁建国际、中铁十六局集团、重工集团组成战疫“联合体”，坚定落实俄罗斯当地政府和中国驻俄大使馆各项防疫工作要求，施工现场严格实行网格化管理，以“一人一表”“每日更新”的形式为员工建立健康档案，并联系医疗机构分批次对项目部全员进行核酸检测，全力保障中俄员工健康安全。

据悉，2017年1月24日，中国铁建中标莫斯科地铁第三换乘线路，即“大环线”西南段项目，实现了中国企业在欧洲地铁市场上的首次突破，该项目的成功实施为中国铁建在莫斯科地铁市场立下了金字招牌，赢得了滚动发展。值得一提的是，为纪念中俄传统友谊，致敬中方建设者，俄罗斯政府同意由中方设计负责项目中的米丘林地铁站。最终，中国红、梅花、云纹、团寿、八仙纹、汉字等中国元素进入米丘林地铁站最终设计方案，获得俄罗斯国家最高设计管理机构的认可。目前，中国铁建在莫斯科的3个地铁项目及1个预制构件厂施工生产均有序推进。

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