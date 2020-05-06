国际观察：分歧大于共识 美俄关系难言“重置”

近日，为纪念二战期间美苏军队在德国易北河会师75周年，美国总统特朗普和俄罗斯总统普京发表联合声明，表示“易北河精神”是俄美摒弃分歧、开展合作的典范。

同时，特朗普与普京近期多次通电话，讨论疫情、石油生产等问题。此外，俄罗斯的一架飞机向美国运送60吨的防疫物资。似乎美俄关系有所转圜，但在分析人士看来，美俄关系处于历史低点，分歧远大于共识，“重置”两国关系仍遥遥无期。

“冷战结束以来的最低点”

这一份声明十分罕见，上一次美俄纪念易北河精神是2010年，当时美俄关系处于修复期。而现在美俄关系已经今非昔比。这一声明在美国国内反对声音一片。

《华尔街日报》评论说，美俄之间的联合声明只是“象征性的”，特朗普和普京发表声明之际，美俄关系因一系列问题而备受压力，从军备控制到美国指责俄罗斯干涉美国大选。

在特朗普政府内部，该声明也备受争议。美国五角大楼和国务院对俄罗斯继续抱怨，许多美国官员和议员仍对莫斯科的意图保持高度警惕。美国国家安全委员会发言人对此也拒绝置评。

路透社评论说，美国高级行政官员和议员一直对俄罗斯进行严厉指责，美俄关系处于自“冷战结束以来的最低点”。

美国众议院国土安全委员会主席迈克·麦考尔称，“普京不是我们的朋友，绝不能信任。” 美国众议院外交事务委员会主席、民主党众议员埃利奥特·恩格尔在推文中写道：“特朗普一直被普京玩弄于股掌之间。”

这些反对声音显示美国国内对俄罗斯的敌视。卡内基莫斯科中心主任德米特里·特列宁指出，美国是一个深深分裂的政体和社会。如今美国政治阶层比以往任何时候都更加反俄。在当前美国政府中，支持接近俄罗斯的仅有特朗普一个人。所以，俄美两国在政治上仍在僵局之中。

今日俄罗斯通讯社报道说，过去几年，华盛顿和莫斯科之间的关系“一直非常不友好”。在美国大部分机构中，“一切都怪罪俄罗斯”的情绪仍然存在。任何合作尝试，例如俄罗斯向纽约运送物资，都使美国的“反俄”势力陷入疯狂，因为他们试图将莫斯科最友好的姿态“都描绘成邪恶的东西”。

难掩无话可谈的尴尬

在这样的背景下，一份声明并不能改变美俄关系恶化的现状。专家认为，美俄关系“重置”尚无从谈起。

美国乔治敦大学欧亚中心主任安吉拉·斯坦特认为，现在的美俄关系处于自1985年以来“最糟糕的时候”。她说，虽然特朗普上任后，决心改善对俄关系，但其他行政部门和美国国会对俄罗斯实行强硬政策，实施制裁并驱逐外交官。美国国家安全战略中，俄罗斯和中国被列为美国国家安全的两大威胁。“今天美俄关系在很大程度上是对抗性的。”

在特列宁看来，对俄美关系“重置”的猜测是没有依据的。美国对俄罗斯的真正政策不是由特朗普的电话决定的，而是由美国国会几乎一致通过的制裁确定的。这些制裁不能由白宫取消，并且可持续数十年。因此，俄美外交关系正常化没有前景。

特列宁认为，在今年美国大选之前，俄美关系“几乎没有什么可以完成的进展”。美国甚至对《新削减战略武器条约》延期也质疑颇多。只有等到美国大选结果出来后，俄美关系才会面对一个“新的现实”。

事实上，由于疫情蔓延，美俄之间对话增多，但热度没有起来，未来更难以为继。上海国际问题研究院全球治理所所长助理赵隆认为，近年来，在美俄对抗常态化的影响下，双方进入对话议题“真空期”。俄罗斯主动开展对美“疫情外交”，包括提供医疗物资、通报疫情防控情况等，释放改善对美关系信号。在美“居中调停”下，俄还接受沙特倡导的石油减产协议，为美俄在世界能源政治中塑造新的非正式对话平台。

“由于俄美之间的不信任感已根深蒂固，‘疫情牌’和‘石油牌’虽能在短期内改善双方无话可谈的小环境，但上述议题在疫情得到缓解后恐难以维持，合作空心化和地缘战略的结构性矛盾未变。”赵隆说。

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