中国愿携手国际社会在全球抗疫合作中推动构建人类命运共同体

人民网乌兰巴托5月5日电（记者 霍文）据中国驻蒙古国大使馆网站5日发布消息，柴文睿大使日前在蒙通社、《今日报》、青年网等蒙古国各大主流媒体发表署名文章《中国愿携手国际社会，在全球抗疫合作中推动构建人类命运共同体》，全文如下：

新冠肺炎疫情是人类与重大传染性疾病在全球范围内展开的一场严峻斗争。当前，中国在经过艰苦努力，承受巨大牺牲后，国内抗疫斗争取得重要成果，疫情传播基本阻断。与此同时，中国积极开展抗击疫情国际合作，展现负责任大国担当，赢得国际社会的高度评价，为维护国际公共卫生安全发挥了不可或缺的作用。中国人民与包括蒙古在内的世界各国人民团结协作，共战病毒，谱写了携手构建人类命运共同体的新篇章。

中国为全球抗疫斗争作出重大贡献。中国政府迅速采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，经过2个多月艰苦卓绝的奋战，中国成为世界上率先控制住国内疫情的国家之一。作为最早向国际社会报告疫情和疫情初期十分严重的国家，中国用力量、智慧与牺牲为世界守住疫情防控的关键防线，为全球抗疫积累了重要经验。同时，中国率先复工复产，极大缓解了全球医疗物资的供应紧张。

中国为各国应对疫情提供有力支持。中国同世卫组织和有关国家保持密切协作，向世卫组织提供共计5000万美元捐款。中国第一时间通报疫情信息，迅速测出并分享病毒基因序列，为各国尽早发现病毒和阻击疫情创造了条件。中国毫无保留地与各国分享防控诊疗经验，开设了向所有国家开放的新冠肺炎疫情防控网上知识中心，多次举行卫生专家视频会议，派遣多支医疗组支援各国抗疫，受到各方高度肯定。尽管中国自身防疫任务仍然艰巨，但依然对外援助了大量医疗物资，同时及时开放医疗物资市场和出口渠道，“中国援助”与“中国制造”正在为全球疫情防控注入源源不断的动力。

中国为人类战胜疫情凝聚宝贵共识。中国已经用行动证明了自己抗击疫情的成功，历史也必将作出客观公正的评价。人类要战胜疫情，需要的是信心而不是恐慌，是团结而不是分裂，是合作而不是推诿。越来越多的国家理解、认同中方秉持的立场，反对病毒标签化、抗疫政治化以及对特定国家污名化已成为各国一致声音和国际社会普遍共识。

7年前，习近平总书记首次提出推动构建人类命运共同体的重大倡议。7年后，这场突如其来、席卷全球的疫情让我们前所未有地认识到世界各国是如此休戚与共、命运相连，认识到加快构建人类命运共同体是如此重要。为了更好的同国际社会携手合作，在全球抗疫过程中共同建设好人类命运共同体，中国愿提出以下几点倡议：

第一，开展全球联防联控，尽快遏制疫情蔓延势头。疫情是我们面对的共同挑战，要取得最终胜利，国际社会一个成员都不能少。中国将继续积极探索与各国建立联防联控机制，同各方加强信息共享，开展药物、疫苗研发等防疫合作，尽快阻断疫情跨境传播，为筑牢抗击疫情的全球防线贡献中国力量。中方愿同周边国家密切沟通，探讨建立区域公共卫生应急联络机制。同时继续向急需支持的国家提供力所能及的援助，提高应对能力。

第二，坚持多边主义原则,促进全球公共卫生治理。疫情发生以来，世卫组织积极履行自身职责，秉持客观科学公正立场，为协助各国应对疫情、推动国际抗疫合作发挥了重要的协调与引领作用，得到国际社会普遍赞誉。中国将一如既往支持世卫组织工作，支持世卫组织在全球抗疫合作中发挥应有作用，打造人类卫生健康共同体。中国将坚持多边主义原则，加强和完善以联合国为核心的全球治理体系。

第三，加强各方协调合作，凝聚全球团结抗疫共识。面对来势汹汹的疫情，同舟共济是世界各国唯一正确的选择。危机面前，任何埋怨、指责与推诿，都无助于集中精力应对好本国疫情，最终损害所有国家的利益。我们将同世界上绝大多数国家站在一起，坚决摒弃意识形态偏见，切实形成抗击疫情的最大合力。

第四，加强宏观政策协调，应对世界经济下行压力。疫情已对全球生产和需求造成全面冲击，世界经济衰退压力日益增大。中国将统筹推进疫情防控和经济社会发展，加快生产生活秩序的全面恢复，同时坚定不移扩大开放，为稳定世界经济发挥建设性作用。中国也将积极推动各方加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济在风雨之后早日迎来彩虹。

中国和蒙古国山水相连。疫情爆发以来，两国相互关心，相互支持，为彼此抗击疫情提供了重要精神和物质援助。蒙古国谚语“邻里心灵相通、命运与共”在中国广为流传，中蒙命运共同体建设日益深入人心，充分体现了两国全面战略伙伴关系的高水平。前不久中蒙两国建立了疫情联防联控机制并举行首次会议，双方卫生专家多次进行视频交流，不断巩固两国抗疫成果。令人欣慰的是，在双方通力合作下，两国尚未出现从对方国家输入的病例。蒙方采取的防控措施卓有成效，人民群众健康安全得到了良好的保护，所有输入病例都得到了妥善隔离和良好救治。我们对蒙方的抗疫努力予以高度赞赏，也愿在做好抗疫合作，保障双方民众健康的基础上尽可能畅通两国经贸往来，携手渡过经济下行的难关。

疫情终将过去，胜利必将到来。我们坚信中国一定能够率先迎来抗疫斗争的全面胜利。我们也坚信，只要世界各国团结一心，精诚合作，人类一定能够经受住这次疫情带来的考验与洗礼。疫情过后，中国与世界的友谊必将更加牢固，中国与世界的合作必将更加坚实，中国与世界命运与共的理念必将更加深入人心，各国携手共建人类命运共同体的实践也必将迈出更加坚定有力的步伐！

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