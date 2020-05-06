南非最大媒体集团刊文呼吁南汲取中国抗疫成功经验

人民网约翰内斯堡5月4日电（记者 李滢嫣）南非最大媒体集团独立传媒外事主编香农在集团旗下《星报》、《比陀新闻报》和全国第二大新闻网站发表“南非遏制病毒传播受到国际赞誉——中国抗击新冠疫情的有力举措为南非提供宝贵经验”评论文章。全文如下：

南非政府及时果断遏制新冠病毒传播，受到全世界的赞扬。南非的成功很大程度上是因为遵循了中国抗击疫情的模式，即全国封禁、全面检测和追踪及隔离确诊病人。

中国有效应对疫情主要得益于采取了系统、全面和协调一致的策略，南非政府也在尽全力效仿，实施相关行动计划和五级“封禁”措施。

中国政府在获悉疫情严峻性后立即组织了史上规模最大的动员行动，数千万公民宅在家中两个多月，政府在体育场和展览馆等场所大规模隔离感染者，关闭学校，建立十几家大型临时医院，并在武汉和湖北省部署了数千名医护人员。政府还实施“零接触”政策，规定武汉乃至北京的居民必须持有通行证才能走出公寓大楼，每隔几天去购买一次食材等。除了购买食物和药品，任何情况下都不可外出，包括遛宠物。社区居委会负责安排购物和送货。公共交通保持50%运力，票则通过智能手机软件购买。公寓楼保安负责监控进出人员体温，检查食物和医疗物资。街道部署无人机“喊话”，催促大家回家，并斥责不戴口罩的人。一旦有轻微症状，就要进行隔离。

中国的集体主义文化使个体能够接受有限制的自由，因此中国人民普遍接受有关措施，“没有一个人掉队”。

中国政府利用先进科技和大数据设计了庞大的监测系统跟踪感染人群。通过北斗系统，政府能够追踪病人和受感染地区，依靠精确的数据和地图建立数以千计的临时医院。北斗系统还能使用无人机监控拥挤的地方，运送医疗用品，农用无人机可以喷洒消毒剂。

中国政府还与阿里巴巴和腾讯一道，开发了一套彩色健康评级系统，将面部识别软件与一款手机应用程序连接起来，根据传染风险对公民进行彩色编码。这些绿色、黄色、红色的二维码决定了市民可否进入公共场所、地铁、商场、办公场所或咖啡厅等。经过调整面部识别技术，即使戴着口罩，该程序也能识别出每个人的身份。中国还使用机器人喷洒消毒剂，在餐馆充当服务员，在医院进行诊断、热成像和运输物资。医院使用5G技术支持的体温测量完成住院患者筛查，并用手环监测身体变化。

令人难以置信的先进科技是中国成功抗击新冠病毒的关键，如今在中国大多数地区，新冠疫情几乎已经结束，新的感染基本由国外输入病例引发。

南非政府一直立足自身社会条件和弱势群体的需求，寻求解决办法。非洲或许不能轻易复制中国高科技的广泛使用，但南非已经开始使用智能手机跟踪感染人群。南非当前能够实施的是中国为了控制病毒传播而采取的强制性措施。

世界卫生组织特别表扬了南非政府为抗击新冠肺炎所作努力。如果南非要战胜病毒，每个人都应向政府表示支持和团结，每个人都要像中国人民一样自律。

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