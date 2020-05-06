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韩国中小学下周起恢复开学

2020年05月06日08:22  来源：新华网
 

　　韩国政府4日宣布，全国中小学将从13日起陆续恢复开学。其中，高三学生将于13日正式返校复课，其余年级学生从20日起分三批陆续复课。

　　副总理兼教育部长官俞银惠当天下午在记者会上说，政府在综合专家和民众意见后对各级学校恢复开学做出具体安排。中学将按年级由高到低的顺序复课，小学则由低至高陆续复课，以减轻家长负担。

　　急需备战高考的高三学生定于13日首先返校上课；高二、初三、小学一、二年级和幼儿园学生将于20日返校；高一、初二、小学三、四年级学生于27日复课；初一和小学五、六年级学生则于6月1日返校。

　　按教育部的说法，在面向教师和学生家长的问卷调查中，76.9%的教师和85%的学生家长赞成高三学生首先返校上课。而考虑到佛诞节、劳动节、儿童节等法定节假日集中在4月底和5月初，为解除人们对节假日期间外出可能感染病毒的担忧，政府将开学时间定为公共假期结束两周后的20日。

　　韩国通常每年3月2日开学，但受新冠疫情影响，政府几度推迟开学时间，并于4月9日起分批采取各级学校在线远程授课。韩国媒体报道，这是教育部长官首次依据《关于预防和管理传染病的法律》发布全国范围的“停课令”，也是韩国首次推迟所有学校的开学时间。

　　教育部说，全国99%的学校已完成防疫准备工作。政府建议学校对教室和校内设施消毒，安排各年级、各班级学生分时段错峰上下课，线上线下教学并行，各地教育厅和学校可根据实际情况灵活调整上课时间。

　　此外，为减少教室内感染风险，座位间距保持一米以上，学生除用餐时间外必须佩戴口罩。学校定时为学生测量体温，如有学生出现发热、咳嗽、腹泻等症状，应立即停课就医。

　　俞银惠强调，学校恢复开学不等于疫情结束，教师、家长和学生应在日常生活中继续保持安全距离，积极协助配合学校防疫工作。

　　中央防疫对策本部本部长郑银敬4日在记者会上说，学校重新开放后，发生集体感染的可能性不大，但依然存在。对此，教育部和防疫部门正在制定应急管理方案，并准备实施模拟演练。（陆爱华）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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