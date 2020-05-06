意大利复工 欧洲最漫长“封城”初解

经历近2个月的“封锁”，意大利大约440万人自4日起获准恢复工作，标志意大利进入抗疫和恢复经济并行的第二阶段，各行业将逐步复工复产，但各级学校仍未开放。

意大利总理朱塞佩·孔特4日在一封致国民信中说：“这是一页我们必须用信任与责任书写的新篇章。”

在欧洲，意大利最早暴发大规模疫情，自1月31日起实施紧急状态，截至5月3日累计确诊病例210717例，为欧洲第二多，累计死亡病例28884例，在欧洲居首。3月10日，意大利在欧洲最早进入“封城”状态，并两次延长，直到5月3日。

数百万人获准复工的同时，意大利各地一些限制出行措施也开始解除。

在首都罗马，市中心重现往来车流，建筑工地和制造工坊恢复运营，鲜花商也自“锁城”以来首次回到坎波代菲奥里市场。

花商斯特凡诺·富尔维告诉美联社记者：“这些确实给人们带来幸福和喜悦，人们已经盼望了很多天。”

与其他商家一样，富尔维必须计算何时复工最佳，因为仍有大量消费者待在家中，导致消费需求有限，而鲜花保鲜期又不长。他不指望能在短期内实现收支平衡，“但在某种程度上必须冒下险”。

随着欧洲多地感染率降低，有些实验性恢复公众生活的措施在试水，但总体而言，出于担心引发第二轮疫情扩散，欧洲各国政府对解除民众行动限制仍保持谨慎。

比利时允许一些公司向员工开放办公室，但仍鼓励远程办公。与意大利人、希腊人以及欧洲其他地方多数民众一样，比利时人搭乘公共交通工具需要戴口罩。

意大利开始允许哀悼者出席葬礼，但仅限15人之内，尚无全面放开限制的说法。尽管餐馆擦净地板，准备提供外卖服务，但开放堂食仍需等待数周。

意大利人出行还需携带证明，解释出行原因。当前，可接受的出行理由范围扩大，包括走亲访友。

希腊也从4日起放松封锁，取消对人们出行前需要发送短信或携带自书出行理由证明的要求。一些美发店、书店、体育用品店等商店重新开放，但需要遵守严格的卫生和社交疏离措施。（庄北宁）（新华社专特稿）

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