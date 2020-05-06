应对“白色污染” 中国发力“限塑”

塑料是重要的基础材料，在社会生产和居民生活中应用广泛。不规范生产、使用、处置塑料会造成资源能源浪费，带来生态环境污染，影响群众健康安全。联合国一份报告显示，全球所有塑料制品中，只有不到1/10会被循环利用，近八成被填埋或散落在环境中。有统计数据显示，全球每年有800多万吨塑料垃圾进入海洋，对海洋生物、渔业等造成严重影响。

我国一向高度重视塑料垃圾的环境影响，针对“白色污染”，我国从2008年6月就开始施行“限塑令”。国家发改委的一项数据显示，我国塑料袋使用量年均增速，已由2008年前一度超过20%下降为目前的3%以内，主要商品零售场所塑料袋使用量年均减少20万吨。

有外媒称中国目前是海洋微塑料的主要输出国，生态环境部海洋生态环境司副司长霍传林曾回应，中国是最大的塑料生产国，但并不代表中国是塑料污染大国，越来越多的研究也证明了这一点。

中国科学院城市环境研究所近日发布的《有关塑料的十大事实与再生塑料产业绿色发展建议》中谈及，我国每年塑料制品产量逾7500万吨，回收率为23%—29%，高于不少发达国家。

面对电商、外卖等新业态带来的塑料制品消耗量持续上升等挑战，今年1月，国家发改委、生态环境部联合印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》。“意见明确了‘禁塑’‘限塑’期限，电商、外卖等也在其中。在禁限部分塑料用品的同时，还提出要推广应用替代产品和模式，规范塑料废弃物回收利用，方便群众生活。”国家发改委有关负责人说。

霍传林也透露，我国已将海洋垃圾污染防治纳入“湾长制”试点工作，禁止生产生活垃圾倾倒入海。同时，加大海洋垃圾清理力度，开展沿海城市海洋垃圾污染综合防控示范。比如，依据《渤海综合治理攻坚战行动计划》，开展了渤海入海河流和近岸海域垃圾的综合治理等。这些都为防止塑料垃圾进入海洋提供了有力支撑。

“我国应积极开展垃圾塑料处理和资源化利用的国际合作。”国务院发展研究中心社会发展研究部研究员周宏春表示，解决“白色污染”问题，不仅会改善全球环境，特别是海洋环境，也将对我国经济发展方式转型、提升国际影响力起到积极作用。他认为，从根本上解决塑料污染问题，应采取综合治理措施，实现废弃塑料制品的减量化、资源化、无害化。

国家发改委有关负责人表示，后续将会同有关部门，适时更新发布塑料制品禁限目录，细化禁限范围和执行标准；各地区要按照《意见》要求，结合本地实际进一步实化细化禁限管控的具体措施。“我国是发展中大国，在全球共同应对塑料污染问题上，我们将积极发挥负责任大国作用，把倡议变成行动，把理念转为实践，为全球共同应对塑料污染贡献中国智慧和中国方案。”这位负责人说。

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 18 版）

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