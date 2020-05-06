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患难见真情  共同抗疫情

——传递中国与世界携手共抗疫情的图景和信心

2020年05月06日05:29  来源：人民网－人民日报
 

　　当前，中国疫情防控向好态势进一步巩固，复工复产取得重要进展，经济社会运行秩序加快恢复。世界各国希望了解中国抗击疫情以及推动国际合作抗疫的情况。

　　3月1日至4月30日，人民日报与有关国家主流媒体积极开展内容共享合作，以英语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、韩语、葡萄牙语、波兰语、越南语10个语种，累计推送1200多个新闻产品，在60多个国家的300多家媒体落地近3000次。其中，俄罗斯、埃及、泰国、韩国、意大利、西班牙、波兰、巴西、墨西哥、坦桑尼亚、南非、刚果（金）12个国家的14家主流媒体推出24块主题专版，包括《俄罗斯报》、埃及《金字塔报》、意大利《24小时太阳报》、韩国《每日经济新闻》、泰国《经理报》、西班牙《理性报》、墨西哥《每日报》、南非《比勒陀利亚新闻报》等。

　　“国际合作”“复工复产”“科技战疫”“伙伴精神”“交流经验”……推送及专版文章的主题契合国外媒体关注热点，通过一个个鲜活的故事，及时准确展现中国与世界携手抗击疫情的真实图景。

　　（白 阳 杜一菲）

　　 

　　图片说明：

　　图①：4月15日，《俄罗斯报》10版整版刊发人民日报稿件《中国积极开展抗击疫情国际合作》《携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争》《为稳定全球供应链贡献中国力量》。

　　图②：4月13日，埃及《消息报》6版整版刊发人民日报稿件《为全球抗击疫情注入信心》《携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争》《中国积极开展抗击疫情国际合作》《全球化不会开倒车》《让合作的阳光驱散疫情的阴霾》。

　　图③：4月16日，泰国《经理报》3版整版刊发人民日报稿件《携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争》《根除种族主义言行刻不容缓》。

　　图④：4月13日，韩国《每日经济新闻》9版整版刊发人民日报稿件《命运与共，团结合作方可共克时艰》《为稳定全球供应链贡献中国力量》《科技战疫 北斗驰援》。

　　图⑤：4月15日，意大利《24小时太阳报》21版整版刊发人民日报稿件《万里驰援 并肩战斗》《“健康丝绸之路”为生命护航》。

　　图⑥：4月17日，西班牙《理性报》24版整版刊发人民日报稿件《中国积极开展抗击疫情国际合作》。

　　图⑦：4月25日，巴西《商业导报》5版整版刊发人民日报稿件《携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争》《为稳定全球供应链贡献中国力量》《智慧防线也是创新前线》。

　　图⑧：4月26日，波兰《论坛报》13版整版刊发人民日报稿件《根除种族主义言行刻不容缓》《为稳定全球供应链贡献中国力量》。

　　图⑨：4月17日，墨西哥《每日报》9版整版刊发人民日报稿件《国际人道主义精神值得加倍珍视》《为稳定全球供应链贡献中国力量》。

　　图⑩：4月6日，南非《比勒陀利亚新闻报》5版整版刊发人民日报稿件《为稳定全球供应链贡献中国力量》《湖北力保生活物资供应》《智慧防线也是创新前线》。

　　图11：4月13日，刚果（金）《精英论坛报》11版整版刊发人民日报稿件《严把产品质量 支持全球抗疫》。

　　图12：4月13日，坦桑尼亚《卫报》17版整版刊发人民日报稿件《全球化不会开倒车》《中国积极开展抗击疫情国际合作》《命运与共，团结合作方可共克时艰》。

　　（张矜若 程是颉整理） 

　　电子信箱：rmrbgj@people.cn

　　版式设计：沈亦伶


　　《 人民日报 》（ 2020年05月06日 17 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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