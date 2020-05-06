美国扩大遣返拉美裔非法移民遭质疑

连日来，美国以防控新冠肺炎疫情为理由，加大了对来自墨西哥和中美洲国家非法移民的遣返力度。有媒体指出，美国政府此举意在分散舆论对政府应对危机不力的批评，还将给拉美国家的防疫工作带来更大挑战。

据报道，美国近几周已将上万名非法移民驱逐出境。墨西哥是美国遣返非法移民的主要接收国。除了本国非法移民，还有大批中美洲移民需从墨西哥过境遣返回原籍国。许多中美洲非法移民在美国的生存条件较差，在被美方遣返前既没有足够长的隔离观察期，也未接受新冠病毒检测。移民在美墨边境聚集，同时增加了交叉感染的风险。这些人被遣返回原籍国，使当地疫情防控面临巨大风险。

危地马拉人权组织研究员佩德罗·索拉雷斯表示，尽管危地马拉已与美国达成协议，对被遣返的移民进行检测，但其中相当一部分人已感染新冠病毒，导致危地马拉疫情扩散风险成倍增加。3月以来，多架来自美国的载有被遣返非法移民的航班上出现新冠肺炎确诊病例，航班上人员的平均确诊病例占比约为50%。危地马拉政府已要求美国暂停驱逐移民出境，并为移民建起了临时检疫中心。

在萨尔瓦多，政府不得不启用隔离中心收容移民。在洪都拉斯，全国仅有一所具备少量检测设施的实验室，个人防护设备数量有限，重症监护床位在日常需求下已经饱和，接诊新冠肺炎重症患者十分困难。

美国联邦众议员、拉丁裔民主党人华金·卡斯特罗表示，美国联邦政府希望利用疫情危机加强其反移民政策。美国卡托研究所报告指出，美国新冠肺炎感染率和死亡人数与当地移民的比例之间并无关系，禁止所有移民入境并不是抗击疫情的有效举措。包括美国华盛顿拉丁美洲研究所在内的60多家机构也于日前发表联合声明，对美国政府的行为进行谴责，并表示在全球旅行受到限制、各地都执行严格管控政策之时，美国的行为将全球置于风险之中。

联合国人权事务高级专员米歇尔·巴切莱特表示，美国在疫情危机下遣返拉美裔移民令人担忧，一些已确诊的移民在遣返之前并未做任何防护措施，让本已处于风险中的移民成为面对危机更脆弱的群体。巴切莱特呼吁，当务之急是保护人的生命和保障人权，各国应当以包容、透明和负责任的态度来应对这场全人类危机。

（本报墨西哥城5月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 16 版）

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