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“非中是患难与共的好兄弟”

——访阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法

本报记者 龚 鸣

2020年05月06日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，令人印象深刻。”阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法近日在接受本报记者采访时，高度评价中国疫情防控成效以及积极促进抗疫国际合作：“阿中两国相互支持，共同应对疫情挑战。相信战胜疫情后，阿尔及利亚与中国在各领域的合作将迈上新台阶。”

　　布哈利法认为，中方采取果断有力举措，成功控制住疫情，为各国抗疫提供了有益借鉴。“在中国人民抗击疫情期间，阿尔及利亚向中方捐赠了急需的抗疫物资。阿尔及利亚驻华使馆积极配合中国政府采取的各项防疫举措，并督促在华的阿尔及利亚公民严格遵守。在阿尔及利亚抗击疫情过程中，中国政府、企业、侨民纷纷伸出援手，捐赠多批医疗物资。两国医疗专家多次举行远程视频会议，充分交流抗疫经验。”

　　“阿尔及利亚和中国在困难时刻互相支持，提供援助，这充分体现了两国建交62年来的深厚友谊，是对人类命运共同体理念的具体实践。”布哈利法表示。

　　抗击疫情过程中，一些非洲国家面临物资短缺、应对能力不足的问题。中方密切关注非洲疫情形势，积极向非洲联盟和建交非洲国家分批援助抗疫物资。布哈利法对中方支援表示敬意，认为这将增强受援国家抗击疫情的能力。“非中是患难与共的好兄弟。相信中国的帮助将镌刻在非中关系史上，进一步推动非中全面战略合作伙伴关系发展。”

　　布哈利法表示，阿尔及利亚与中国的合作领域不断拓展，合作深度日益提升。中国已成为阿尔及利亚第一大贸易伙伴。两国在农业、渔业、旅游、公共工程、税务等各方面都建立了良好合作关系，在科学、新技术和太空领域的合作也取得突破。2017年，阿尔及利亚一号通信卫星在中国成功发射升空。双方在留学生、校际合作、人才培训、文化活动等人文领域的交流不断取得新成果。

　　布哈利法认为，面对新冠肺炎疫情挑战，非中密切合作，再次彰显了构建人类命运共同体的重要意义。2018年，阿尔及利亚和中国签署关于“一带一路”倡议的合作备忘录。“共建‘一带一路’是加强国际合作的重要平台，在国际抗疫合作中发挥了重要作用。通过该平台，中国向相关国家和地区及国际组织提供了物资、金融、技术等方面的援助。”布哈利法强调，作为中国在非洲的重要伙伴，阿尔及利亚期待通过共建“一带一路”与中国对接发展战略，实现优势互补、合作共赢。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月06日 03 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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