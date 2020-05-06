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“帮助当地居民解决用水难题”

本报驻南非记者  李滢嫣

2020年05月06日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　晨曦初露，9岁的米格尔和弟弟妹妹们抱着水罐，穿过一片田野，到达安哥拉首都罗安达郊区的指定取水点。前来取水的居民有序排起长队，并自觉保持1米左右的间隔。小米格尔说道：“能天天取到免费的洁净水，真是太感谢中国企业了！”

　　安哥拉气候炎热干旱，大部分城市的供水系统修建于半个世纪前，包括首都在内的很多地区无法保障正常供水，许多居民日常用水依赖于本地企业经营的送水车。新冠肺炎疫情来袭，安哥拉宣布进入国家紧急状态，暂停了大部分经营活动，也包括送水车的服务。为解决当地用水困难问题，中资企业葛洲坝安哥拉有限公司响应当地请求，在指定取水点免费提供日常供水服务。

　　葛洲坝安哥拉有限公司市场部负责人刘世轩介绍说，公司每天派出送水车两次，一次3车，将洁净水从罗安达水厂直接运往指定取水点。一辆送水车一次可以运送25吨水，大约可满足30户家庭的用水需求，这样基本解决了当地缺水问题。“我们不但严格要求员工做好自身防护，还印制防疫手册分发给前来取水的民众，告诉他们如何正确佩戴口罩和洗手，希望能帮助他们增强防疫意识”。

　　《安哥拉日报》头版刊文报道称，“中国企业帮助当地居民解决用水难题，让低收入群体也能喝上放心的洁净水，为安哥拉民众生活提供有力保障”。

　　葛洲坝安哥拉有限公司还作为牵头企业，协助开展北宽扎省和北隆达省的联防联控工作，并向当地捐赠了大批医用口罩、医用手套、医用防护服等当地紧缺的防疫物资。

　　罗安达省长雷斯科瓦表示，中资企业始终致力于促进安哥拉的建设发展。特别是疫情发生以来，中资企业全力参与，积极支持配合安哥拉政府抗疫。“无论是免费送水还是捐赠医疗物资，我们都不胜感激。安中两国人民亲如兄弟，相信只要团结一心，我们一定能战胜疫情。”

　　（本报约翰内斯堡5月5日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年05月06日 03 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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