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“中国支持对智利抗疫至关重要”

本报驻巴西记者  李晓骁

2020年05月06日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　智利是南美洲疫情防控形势严峻的国家之一，目前新冠肺炎确诊病例超过1.9万例。中国政府和企业积极行动，与智利开展多领域合作，共同抗击疫情。

　　近日，中国援助智利抗疫物资运抵当地。智利卫生部长马纳利奇表示：“一直以来，中国政府及时同智方交流抗疫经验，并向我们捐助宝贵的抗疫物资，体现了智中两国和两国人民之间的深厚友谊。智利政府和人民真诚感激中国！”

　　中国驻智利大使馆、驻伊基克总领馆多次接受智利主流媒体采访，介绍中国疫情防控经验和防护知识。两国医务工作者和专家通过远程视频会议，深入探讨新冠病毒的特征、传播动力学等。“加强包括智中在内的全球科研合作刻不容缓。”智方专家表示，视频会议专业、高效，对抗疫实践很有帮助。智利卫生部副部长达萨表示：“愿借鉴中方在病例检测、疫情防控、临床诊疗等方面的经验，同中方加强沟通合作。”

　　在疫情较为严重的比奥比奥大区，当地唯一一家新冠肺炎定点收治医院即将启用中国企业生产的方舱CT。据了解，此前院方对多国产品进行了比对，最终选择了中国制造。中方接到智利紧急订单后，迅速成立生产工作专组，用最短的时间完成了订单发运。

　　在智利首都圣地亚哥，中国网约车公司为智利医护人员出行提供特殊优惠，同时为注册司机提供口罩、消毒液等防护用品，并推出移动消毒机为注册车辆消毒，为保障当地民众的安全健康尽一份力。

　　中国驻智利大使徐步表示，病毒是人类共同的敌人，只有团结合作，才能取得抗击疫情的最终胜利。

　　拉美俗语说，顺利时节交朋友，逆境来临验朋友。马纳利奇指出，疫情在全球持续蔓延，中国抗疫的丰富经验具有重要借鉴意义。“中国支持对智利抗疫至关重要。智方希望同中国加强在疫情防控和公共卫生治理等领域的交流合作，同舟共济，共克时艰”。

　　（本报里约热内卢电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年05月06日 03 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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