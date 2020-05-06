“中国技术增强了我们战胜疫情的信心”（患难见真情 共同抗疫情）

抗击新冠肺炎疫情期间，各种基于互联网的学习、工作和生活方式纷纷涌现，远程医疗、云上办公等“云模式”成为人们的优先选择。中国企业开发的云会议、云医疗等技术在多个国家和国际组织得到应用，帮助各国有效防控疫情，为人们日常生活提供了便利。

云科技助力在线教育——

“缓解了燃眉之急，也适合长期使用”

为应对疫情导致的停课状况，联合国教科文组织向全球发布远程教学解决方案，推荐学习应用程序和平台，飞书和钉钉等中国远程教育软件名列其中。选择使用钉钉平台的日本东京考斯莫学园校长松角哲表示，隔离期间，学校通过钉钉可以与学生第一时间进行沟通，非常高效便捷。学校将根据需要开展远程教学，让学生们在家能够正常上课。

疫情冲击下，埃及政府通过远程教育平台解决学生居家学习难题，其中就包括中国网龙网络公司旗下的全球在线教育社区Edmodo。埃及向全国2200多万学生和100多万教师推广该平台，为疫情期间的远程教学提供了技术支持。

埃及教育部长塔里克·舒基在电视讲话中表示，埃及为远程教学做好了准备，确保在抗疫期间全国师生及家长线上沟通的畅通。“Edmodo改变了我的教学方式，其功能满足了我的工作需求。除了与学生和家长互动，我还可以通过该社区与来自全球的同行交流教学成果，缓解了燃眉之急，也适合长期使用。”埃及未来综合语言学校教师埃勒姆十分认可在线教育的便利性。

Edmodo平台不仅支持语数外等传统学科教学，还提供了艺术、心理学、国际关系等学科的学习。埃及塞得港国际学校六年级学生沙巴斯说：“通过该平台学习国际关系、国际政治等，我增长了很多见识。最近平台上还发布很多针对新冠病毒的防护知识，非常实用。”另一名学生哈桑的父亲穆罕穆德·阿里表示：“远程教育平台让孩子从原来的学习被动‘接受者’变成主动‘求知者’。现在，哈桑从学习中找到了快乐，课后还和我们分享他的体会。”

云会议打造办公新平台——

“保证企业运营，提高了工作效率”

面对疫情影响，国际组织内部和企业部门之间在线交流的需求空前加强。云会议保障了与会人员的安全和健康，远程办公理念进一步推广。

联合国日前宣布，腾讯公司将为联合国成立75周年活动提供视频会议及数字通信工具。活动筹备工作秘书长特别顾问法布里齐奥·霍克希尔德表示，在新冠病毒肆虐的背景下，此次合作意义重大。腾讯所提供的视频会议服务和对话交流平台，将帮助联合国触及全球更多参与者。腾讯的技术和影响力，对扩展该活动在青年群体中的影响力至关重要。

东南亚知名电商平台“虾皮购物”覆盖该地区7个国家。疫情给企业正常运营带来挑战，尤其给跨市场、跨部门、跨团队业务合作带来多重困难。腾讯高清流畅的云会议系统为员工居家会议等多种场景下的远程连线提供支持，带来了新的工作体验，极大提升了不少公司的沟通效率。

为解决远程办公问题，日本DX HUB公司和马来西亚趴趴财富连锁餐厅等选择了中国数字化平台钉钉。DX HUB公司负责人芳贺岳人表示，从今年2月底开始，东京办公室的员工不能外出，公司随后采用钉钉远程会议系统。该系统在找文件、查历史消息、沟通工作任务上能节省大量时间，“让我们体会到一个产品满足多方需求的强大功效”。趴趴财富连锁餐厅负责人菲比坦言，疫情发生后，钉钉为餐厅的运营发挥了关键作用，“我们用钉钉给员工分发培训视频和工作备忘录，方便沟通和管理，保证企业运营，提高了工作效率。”

云医疗推动抗疫国际合作——

“协助我们做出正确诊断，保障了医护人员的安全”

中国的云医疗技术在推动抗疫国际合作方面发挥了重要作用。在文莱，医渡云（北京）技术有限公司参与建设的疫情防控大数据平台帮助文莱政府对疫情变化实时监测和动态预测，支持民众自我筛查；在菲律宾，碧瑶市当地医院启用华为云与蓝网科技开发的AI+CT辅助病情诊断与量化分析服务；在阿根廷，埃塞萨国际机场部署了华为云与中威电子联合推出的人工智能热成像体温检测系统……

厄瓜多尔是拉美地区受疫情影响严重的国家之一，如何快速提升新冠肺炎患者确诊筛查效率成为当务之急。该国首都的基多南部医院安装了基于华为云技术的新冠肺炎人工智能辅助筛查系统。据悉，该筛查系统为医院每月协助诊断3000多例疑似病例，缓解了厄方诊断压力并提高了准确率。

基多南部医院重症科副主任乌戈·埃斯佩霍介绍说，这套筛查系统可协助医生快速甄别病患，疑似患者的肺部CT影像会得到快速辅助诊断，大大提高了诊断效率。“依托这套系统，我们与来自中国的专家建立了密切联系，得到不少中国抗疫的宝贵经验。”医院信息技术副主任奥斯瓦尔多·安德拉德认为厄中技术合作抗疫很有成效。

基多南部医院总经理达尼洛·卡尔德隆认为：“中国技术协助我们做出正确诊断，保障了医护人员的安全。”厄瓜多尔副总统奥托·松嫩霍尔茨纳表示：“中国技术增强了我们战胜疫情的信心。”

（本报开罗、联合国、东京、里约热内卢5月5日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月06日 03 版）

(责编：冯粒、曹昆)