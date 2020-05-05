我驻印尼大使馆举行线上记者会 肖千大使坚信印尼将早日战胜疫情

人民网雅加达5月5日电 （记者 张杰）中国驻印尼大使馆5日上午举行中印尼新冠肺炎疫情防控视频记者会，中国驻印尼大使肖千在使馆向数十家中印尼媒体介绍了中国抗击疫情取得的阶段性成果及中方援助印尼抗击新冠肺炎疫情的相关情况并回答了记者提问。肖千大使表示，中印尼两国携手抗疫、共克时艰，坚信印尼将早日战胜疫情。

肖千大使表示，经过2个多月艰苦卓绝奋战，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，经济社会秩序加快恢复。中国战疫取得的成效，为世界各国防控疫情积累了重要经验，提振了胜利信心。中国率先复工复产，缓解了全球医疗物资供应紧张，也有助于世界经济早日重回正轨。

肖千大使表示，在突如其来的疫情面前，中印尼人民弘扬了守望相助的优良传统，展现了患难与共的深情厚谊。坚信在佐科总统坚强领导下，印尼一定能够早日战胜疫情、恢复经济社会正常秩序。

肖千大使特别指出，在中国抗击疫情最艰难时刻，印尼政府向中方紧急捐赠一批医疗物资，印尼政要及社会各界通过致电、捐赠、写信、视频、征集签名等实际行动支援中国。当前印尼正遭受疫情，中国政府与人民感同身受。中国政府援助的检测试剂盒、医用口罩、医用防护服、呼吸机等首批医疗物资已运抵雅加达，第二批医疗援助物资将于近日启运。中国福建、上海、重庆、海南等多个印尼友省友城，印尼中资企业纷纷伸出援手，筹集医疗防控物资支持印尼各地抗疫。中方还积极为印尼政府和企业在华采购抗疫物资提供便利。中方还持续与印尼方加强信息、政策沟通和技术交流，分享疫情防控和临床治疗经验。4月中旬，一批中国知名医疗专家与印尼50余名知名专家举办远程视频会交流疫情防控、临床诊断、患者治疗等方面经验，双方正筹备第二次视频交流会议。

肖千大使还在记者会上驳斥了个别西方国家就新冠肺炎起源到中国进行国际调查、对中国索赔的呼吁，称病毒溯源是科学问题，需要科学家和专业人士研究。做 好病毒溯源，弄清病毒从哪里来、向哪里去，是为了更好防控疫情，防止再次发生，而不应用来做政治文章。疫情是天灾，中国是病毒受害者而非同谋，对中国搞污名化是不公平、不公正的。一些西方政客和媒体炒作“中国责任论”，转嫁矛盾、推诿责任，损害了全球抗疫信心和合作，他们才应该被追责。

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