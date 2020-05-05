中国驻墨大使：国际社会必须树立人类命运共同体意识

人民网墨西哥城5月4日电 （记者 刘旭霞）5月4日，中国驻墨西哥大使祝青桥在《墨西哥太阳报》发表题为《携手战疫 共克时艰》的署名文章，介绍中国开展抗击新冠肺炎疫情国际合作情况。文章指出，这场突如其来、席卷全球的疫情给国际社会带来的一个深刻启示就是：在全球化时代，世界各国休戚与共、命运相连，国际社会必须树立人类命运共同体意识，守望相助，携手应对风险挑战。

文章全文如下：

当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发、快速蔓延，成为人类面临的共同挑战。这场突如其来、席卷全球的疫情给国际社会带来的一个深刻启示就是：在全球化时代，世界各国休戚与共、命运相连，国际社会必须树立人类命运共同体意识，守望相助，携手应对风险挑战。

流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。作为最先受到疫情冲击、率先控制疫情、拥有丰富抗疫经验的国家，中国始终秉持人类命运共同体理念和人道主义精神，坚定不移地与世界各国携手战疫。目前，中国已向140多个国家和地区提供医疗物资援助，向世界卫生组织提供5000万美元捐款，向15个疫情严重国家派遣17批医疗专家组。中方毫无保留地同国际社会分享抗疫经验，建立了新冠肺炎疫情防控网上知识中心并向所有国家开放，及时公布最新版本的诊疗方案和防控方案，同150多个国家和国际组织举行了专家视频会议，提供诊疗方面的建议，组织的视频会议已经在地域上实现了全球覆盖。

中国与墨西哥是好兄弟、好伙伴。两国人民友谊渊远流长。在抗疫过程中，中墨两国始终相互支持、守望相助。我们不会忘记，在中国疫情防控最吃紧、最关键的阶段，墨西哥各界纷纷表达对中国的声援和支持，传递了跨越大洋的温暖与爱心。滴水之恩，涌泉相报。当前墨西哥正处于抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，中国愿在力所能及的范围内给予墨方抗疫支持和帮助。日前，中国国家主席习近平同洛佩斯总统通电话，就加强抗疫和公共卫生等各领域交流合作、推动两国关系深入发展达成重要共识。中国国务委员兼外长王毅也同埃布拉德外长通话，就落实好两国元首达成的共识进行交流。中方协助墨方打通防疫物资采购渠道，建立起跨越万里的“空中桥梁”。目前墨西哥航空公司已执飞7趟包机运送医疗物资。中国的地方政府、企业、在墨侨团也积极行动，向墨方表达声援并捐赠防疫物资。两国还在联合国、二十国集团等多边框架下就开展抗疫国际合作保持了密切协调沟通。中方支持墨西哥作为拉共体轮值主席国为拉美国家共同抗疫发挥积极作用。中国人说：“兄弟齐心，其利断金。”中墨并肩抗疫的脚步不会停下，我们必将共渡难关。

人类发展进步的历史也是同疾病作斗争的历史。当前是世界各国应该携手合作、抗击病毒、挽救生命的时刻，但是少数国家的政客和媒体却沉迷于玩弄政治游戏。为推卸自身抗疫不力的责任，为满足一己私利，他们无视中国始终公开透明、高度负责的合作态度，罔顾世界卫生组织等权威机构的专业意见，公然挑衅病毒溯源工作的科学性和严肃性，在完全没有事实和法律依据的情况下炮制、炒作“中国责任论”、“中国隐瞒论”、“实验室泄漏论”等奇谈怪论，泼脏水、搅浑水，干扰国际抗疫合作，也使排外、歧视、种族主义等必遭文明社会唾弃的狭隘落后思想沉渣泛起。谣言止于智者，相信国际社会能够看清那些别有用心者的真实面目，尊重事实，去伪存真，在共同抗击肺炎病毒的同时抵制“思想病毒”、“政治病毒”。

墨西哥诗人阿方索·雷耶斯说：“唯有益天下，方可惠本国。”只要国际社会携手努力，就一定能够战胜疫情，维护好人类共同的家园。

(责编：于洋、杨牧)