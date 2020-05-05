张明大使：团结比金子更重要，推诿比病毒更可怕

人民网布鲁塞尔5月4日电 （记者 方莹馨）2020年5月4日，驻欧盟使团团长张明大使作为中国政府代表出席应对新冠肺炎疫情国际认捐大会视频会议并致辞。

张明大使表示，疫情面前没有旁观者，世界各国都是命运共同体。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席倡导国际社会坚定信心、团结应对、全面加强国际合作，同与会领导人作出同舟共济、携手应对疫情的郑重承诺，为全球抗击疫情的努力注入新动力。李克强总理日前同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话时表示，中方赞赏欧盟积极响应世界卫生组织倡议并发起大会，愿积极提供支持。

张明大使指出，中国是国际社会负责任成员，尽管自身防疫任务依然艰巨，仍尽力为有需要的国家提供力所能及的帮助。中国政府设立了抗疫合作专项资金，已向150多个国家和国际组织提供了急需的抗疫物资援助，地方政府、慈善机构、人民团体、工商界也积极参与其中。中国为应对疫情加大科研攻关投入，毫无保留地同国际社会分享防控经验和诊疗方案，开设向所有国家开放的疫情防控网上知识中心，同160多个国家和国际组织召开120余场视频交流会议，向17个国家派出19支医疗专家组。中方还积极支持各国在华开展物资商业采购。

张明大使强调，世卫组织一直发挥协调全球抗疫的核心作用，中方将一如既往支持世卫组织。中方将视需要进一步扩大抗疫合作专项资金规模，支持对联合国全球人道应对计划，积极参与世卫组织等联合发起的“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议，加强同流行病防范创新联盟（CEPI）、全球疫苗免疫联盟（GAVI）等开展科研合作，共同筑起抗疫的“铜墙铁壁”。

张明大使指出，发展中国家不应成为应对疫情的“洼地”，中方已根据疫情发展和部分国家需要和愿望，帮助有关国家强化公共卫生体系，提升应对能力。中方呼吁国际社会携手为广大发展中国家提供支持，加强三方和多方合作。

张明大使强调，在抗疫过程中，信心、团结比金子还重要，恐慌、推诿比病毒更可怕。只要国际社会同心协力，共克时艰，我们一定能够取得国际抗疫斗争的全面胜利。

为支持和响应世卫组织倡议，推动新冠肺炎诊断治疗和疫苗研发生产，欧盟与有关国家共同发起此次认捐大会。当日，共有42个国家领导人和政府高级代表以及联合国秘书长、世卫组织总干事等出席会议。

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