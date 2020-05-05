中国军方医疗专家组向缅军捐赠防疫设备及检测试剂

中国军方医疗专家组向缅甸军方捐赠医疗设备（摄影：李秉新）



人民网仰光5月4日电 （记者 李秉新）5月4日，中国人民解放军医疗专家组向缅甸军队捐赠防疫设备及检测试剂交接仪式在缅甸第一军医院举行。中国驻缅甸大使陈海、武官熊韶炜、缅甸第一军医院院长敏佐准将及专家组全体成员出席。专家组组长白冲代表中国军方向敏佐准将捐赠防疫设备及检测试剂，并接受敏佐颁发的感谢状。

陈海大使在致辞中表示，中国军方医疗专家组冒着高温酷暑，毫无保留地与缅方分享经验，提供帮助，体现了两国胞波情谊和命运共同体精神。在缅甸军方支持下，专家组顺利完成新冠病毒检测实验室援建，这必将提升缅甸军队应对疫情能力，促进两军务实合作。相信在两国各界共同努力下，中缅抗疫合作将有力推动两国友好关系发展，助力双方抗疫取得最终胜利。

白冲介绍了中方专家组在缅工作情况，表示专家组通过走访缅甸卫生机构，并同缅军医护同事交流经验，增进了合作与友谊。此次建成的新冠病毒检测实验室将成为缅方总体抗击疫情的有力支撑。专家组愿同缅方协同努力，加强合作。敏佐感谢中国军方大力支持缅甸抗疫，表示今天对于中缅两军抗疫和胞波情谊是具有重要意义的一天。

中国军方医疗专家组抵达以来，在技术、人员、设备、物资、管理等方面向缅军方提供了大量帮助。缅军方将借鉴中国抗疫经验，在中方支持下全力抗击新冠肺炎疫情。希望各国均能团结合作，携手抗击疫情，共建美好世界。

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