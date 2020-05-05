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美国新冠感染病例超过117万 新模型预测8月初死亡病例将超过13万

2020年05月05日09:59  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿5月4日电（记者 郑琪）据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统统计，截至美东时间5月4日下午5时32分，美国已有新冠病毒感染病例1177784例，其中包括死亡病例68442例。

纽约州现有感染病例318953例，其中包括死亡病例24892例。新泽西州有感染病例128269例，其中包括死亡病例7910例。此外，马萨诸塞州、伊利诺伊州、加利福尼亚州、宾夕法尼亚州、密歇根州、佛罗里达州、得克萨斯州等也出现了超过3万感染病例。

华盛顿大学健康指标与评估研究所（IHME）当天表示，对该所一项广受关注的疫情预测模型进行了修改。修改后的模型预测显示，到8月4日，美国将至少有13.4万人死于疫情。该研究所透露，此次建模策略修改后，整个模型将使用4家不同的手机供应商报告的移动数据，并使用数据反映过早放松“保持社交距离”政策对疫情发展的影响。

据美国有线电视新闻网报道，美国政府一名高级官员证实，白宫正在进一步限制白宫疫情应对特别小组成员到国会出席听证会。该官员称，工作小组成员应专注于自己的工作，而不是准备证词。该报道称，工作小组成员们目前已被通知这项新政策。

好市多（Costco）周一宣布，将限制消费者一次只能购买3样肉类产品（包括牛肉、猪肉和禽类）。美国另一家主要连锁超市克罗格（Kroger）上周也宣布了一项类似的肉类消费限制规定。

(责编：于洋、杨牧)
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