意大利进入抗疫和恢复经济并行阶段

新华社罗马5月4日电（记者陈占杰 程婷婷）意大利4日进入抗击疫情和恢复经济并行的第二阶段，制造业、建筑业和批发业等开始复工。

意大利制造业、建筑业和批发业等行业员工约440万人当天重返工作岗位。罗马钱皮诺机场和佛罗伦萨佩雷托拉机场恢复运营。城际高速列车只允许有工作等正当理由才能乘坐，且须进行体温检测。罗马、米兰、那不勒斯等大城市在早高峰时段重现交通拥堵现象。

记者在罗马街头看到，车流量明显增加，行人也多了不少，大部分人戴着口罩。路边一些咖啡馆恢复营业，服务人员戴着口罩，顾客买完咖啡站在店外喝。主要商业街仍冷冷清清，大部分店铺还没开门。在著名的博尔盖塞公园，不少人在散步、锻炼和遛狗，但人员密度不大。西班牙广场能看到遛狗、散步的当地人，基本不见游客踪迹。

意大利民事保护部门4日发布的数据显示，当天意大利累计新冠确诊病例达到211938例，比前一天增加1221例；累计死亡病例29079例，比前一天增加195例。

数据显示，意大利现有新冠患者99980人，比前一天减少199人。现有患者中，有81678人在居家隔离，16823人在医院接受普通治疗，1479人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少419例和22例。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态，此后两次延长“封城”措施，并持续到5月3日，5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的第二阶段。

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