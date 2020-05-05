委内瑞拉：美国应对雇佣兵入侵事件负责

新华社加拉加斯5月4日电（记者徐烨 王瑛）委内瑞拉政府4日发表新闻公报说，美国和哥伦比亚应该对3日发生的雇佣兵入侵委内瑞拉事件负责。

公报说，3日凌晨，十几名从哥伦比亚出发的雇佣兵乘坐快艇从委内瑞拉北部瓜伊拉州海岸登陆，企图制造混乱、发动政变。他们的企图遭委内瑞拉安全部队挫败，8名恐怖分子被打死、2人被逮捕，大量武器被缴获。一名被俘人员承认自己是“美国毒品管制局特工”。

公报说，在各国忙于抗疫期间，美国高官不断发表对委充满敌意的攻击性言论，并在委领海附近以“禁毒”为名加强军事部署的行为是令人难以理解的，使用雇佣兵入侵他国的做法也严重违反国际法。

委内瑞拉总统马杜罗4日在电视讲话中说，雇佣兵入侵的主要目的是刺杀他本人、破坏委内瑞拉和平稳定。委内瑞拉总检察长萨博表示，将调查雇佣兵入侵事件与委前议会主席、反对派领导人瓜伊多是否存在关联。

据报道，一家总部设在美国的雇佣兵公司负责人、美国退役老兵乔丹·古德罗在社交媒体上公开表示此次事件是该公司所为，并证实雇佣兵乘坐的快艇是从哥伦比亚出发的。古德罗还在接受媒体采访时透露，其公司曾与瓜伊多签署合同。但瓜伊多方面拒绝承认与这家公司有任何关联。

瓜伊多去年1月自封委内瑞拉“临时总统”，并得到美国大力支持。瓜伊多去年4月曾发动军事政变，但被挫败。从去年起，美国在经济、政治、外交和军事上不断对委进行极限施压，并联合拉美地区一些国家施压要求委现政府下台。今年4月，美国以“禁毒”为名向委内瑞拉领海附近派遣军舰加强军事部署，委政府说美国是对委实施事实上的海上封锁和军事威胁。

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