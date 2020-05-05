中国政府代表出席应对新冠肺炎疫情国际认捐大会

新华社布鲁塞尔5月4日电 中国驻欧盟使团团长张明4日作为中国政府代表，出席应对新冠肺炎疫情国际认捐大会视频会议并致辞。

张明表示，疫情面前没有旁观者，世界各国都是命运共同体。在二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，习近平主席倡导国际社会坚定信心、团结应对、全面加强国际合作，同与会领导人作出同舟共济、携手应对疫情的郑重承诺，为全球抗击疫情的努力注入新动力。李克强总理日前同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话时表示，中方赞赏欧盟积极响应世界卫生组织倡议并发起大会，愿积极提供支持。

张明指出，中国是国际社会负责任成员，尽管自身防疫任务依然艰巨，仍尽力为有需要的国家提供力所能及的帮助。中国政府设立了抗疫合作专项资金，已向150多个国家和国际组织提供了急需的抗疫物资援助，地方政府、慈善机构、人民团体、工商界也积极参与其中。中国为应对疫情加大科研攻关投入，毫无保留地同国际社会分享防控经验和诊疗方案，开设向所有国家开放的疫情防控网上知识中心，同160多个国家和国际组织召开120余场视频交流会议，向17个国家派出19支医疗专家组。中方还积极支持各国在华开展物资商业采购。

张明强调，世卫组织一直发挥协调全球抗疫的核心作用，中方将一如既往支持世卫组织。中方将视需要进一步扩大抗疫合作专项资金规模，支持联合国全球人道应对计划，积极参与世卫组织等联合发起的“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议，加强同流行病防范创新联盟、全球疫苗免疫联盟等开展科研合作，共同筑起抗疫的“铜墙铁壁”。

张明指出，发展中国家不应成为应对疫情的“洼地”，中方已根据疫情发展和部分国家需要和愿望，帮助有关国家强化公共卫生体系，提升应对能力。中方呼吁国际社会携手为广大发展中国家提供支持，加强三方和多方合作。

张明强调，在抗疫过程中，信心、团结比金子还重要，恐慌、推诿比病毒更可怕。只要国际社会同心协力，共克时艰，我们一定能够取得国际抗疫斗争的全面胜利。

为支持和响应世卫组织倡议，推动新冠肺炎诊断治疗和疫苗研发生产，欧盟与有关国家共同发起此次认捐大会。当日，共有42个国家领导人和政府高级代表以及联合国秘书长、世卫组织总干事等出席会议。

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