“共建一带一路将继续走深走实”

“新冠肺炎疫情是一场全球卫生紧急事件。只有通过团结合作才能有效地控制疫情。”近日，塞拉利昂驻华大使欧内斯特·恩多马希纳在接受本报记者采访时表示，中国采取了史无前例的疫情防控举措，快速建设集中收治新冠肺炎患者的专门医院，广大居民在家进行自我隔离等。这些措施有助于中国快速遏制疫情蔓延，为其他国家应对疫情提供了经验。

中国向有需要的国家捐赠防疫物资、派遣医疗专家支援抗疫。许多非洲国家因此受益。恩多马希纳表示，大多数非洲国家的公共卫生系统相对脆弱，公共基础设施薄弱，抗击疫情的能力有限。中国日前向多个非洲国家捐赠医疗物品和派遣医疗队，有助于增强非洲大陆公共卫生系统的抗疫能力。“塞拉利昂政府和人民高度赞扬中国伸出援助之手，这种国际人道主义行动令人敬佩。”

在中国抗击疫情过程中，在华外籍人员的生命健康安全同样得到重视。在非洲籍人士居住较多的广东省，当地政府高度重视对包括塞拉利昂公民在内的所有外籍人士确诊病例的救治工作，制定专门方案，作出妥善安置，最大限度保障了他们的生命安全和身体健康。恩多马希纳表示，应对新冠病毒时，各地都需要结合实际情况调整政策，实现防控效果。“塞中双边关系一直是健康的。面对疫情挑战，我们的友谊会更加牢固。”恩多马希纳说。

恩多马希纳表示，塞中两国友好关系源远流长，是双方在实现经济发展和共同繁荣的基础上建立起来的。这种友谊经过一次次考验不断深化。在2014年塞拉利昂发生埃博拉疫情期间，中国迅速提供各种援助，帮助塞拉利昂政府和人民克服了这场公共卫生危机。今天，面对新冠肺炎疫情的挑战，塞拉利昂和中国再次携手共同应对。塞拉利昂声援和支持中国抗击新冠肺炎疫情。随着塞拉利昂和非洲其他地区的疫情形势日益严峻，中国作为塞拉利昂的好朋友，大力支持塞拉利昂的疫情防控工作。

恩多马希纳表示，共建“一带一路”旨在通过加强基础设施互联互通、扩大贸易投资以及政策协调来加强经济合作。“这是一个全球性的合作发展框架。通过参加共建‘一带一路’，非洲在交通、通信技术和能源基础设施等关键领域获得了大量投资，在加强粮食生产和卫生系统方面也得到中国支持。”恩多马希纳认为，共建“一带一路”通过提升非洲国家劳动力技能和生产力，正在帮助非洲减少贫困，改善人类福祉。疫情不会影响共建“一带一路”高质量发展，其规模和深度能克服疫情造成的暂时性破坏。“我相信，共建‘一带一路’将继续走深走实。”

《 人民日报 》（ 2020年05月05日 03 版）

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