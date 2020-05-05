“团结合作是战胜疫情最有力武器”（患难见真情 共同抗疫情）

当前，新冠肺炎疫情在全球蔓延，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。中国在继续全面做好疫情防控的同时，与国际社会一道，积极开展有效联防联控，打好疫情防控全球阻击战。多国政府官员、专家学者以及媒体认为，中国始终秉持人类命运共同体理念，促进国际社会携手抗疫、共克时艰，展现负责任大国担当，为共同战胜疫情注入了信心和力量。

“帮助我们克服这场前所未有的挑战”

病毒检测试剂、防护服、医用防护口罩、隔离眼罩和外科手套……连日来，一批批中国抗疫医疗物资运抵世界各地，助力当地抗击疫情。多米尼加经济部长邓胡安说：“来自中国的援助是‘雪中送炭’”。

5月2日，中国援助马尔代夫第二批防疫医疗物资抵达该国首都马累。马尔代夫外长沙希德说：“中国在马尔代夫危难时刻提供的支持，将帮助我们克服这场前所未有的挑战。”马尔代夫民众也在社交媒体上称赞中国政府在马艰难时期给予的慷慨援助，认为这体现了马中两国患难与共的真情，期待马中友好关系在抗疫合作中进一步巩固和提升。

日前，三架来自哥斯达黎加的包机先后自上海起飞，接运由中国政府和民间机构捐助的防疫物资。哥斯达黎加总统阿尔瓦拉多向中国表示衷心感谢，“哥中携手努力，必将战胜疫情”。哥斯达黎加外长索拉诺表示，中方的援助物资“重要而及时”，是“连接哥中人民友谊和团结的纽带”。

中国驻希腊大使馆近日向希腊移民与庇护部捐赠一批医用口罩。“希腊难民及移民群体的疫情防控形势十分严峻。中方此时捐赠医疗防护物资，十分珍贵。这批口罩将立即用于希腊各地难移民接待中心的防控工作。”希腊移民与庇护部副部长库姆查科斯表示。

南非《邮卫报》近日发表评论指出，中国为遏制疫情蔓延作出了巨大贡献。“中国积极向世卫组织和国际社会分享研究成果，向非洲多国捐赠防疫物资。中国分享防控经验和诊疗方案具有重要价值”。

“从中国专家那里获得防疫知识和诊疗经验”

疫情没有国界，人间自有真情。在中国人民抗击疫情的困难时刻，国际社会为中国提供了宝贵支持和医疗物资捐助。随着国内疫情防控向好态势进一步巩固，中国继续在力所能及的范围内，向有需要的国家提供援助。

“我们的医护人员从中国专家那里获得防疫知识和诊疗经验。”吉尔吉斯斯坦副总理伊斯梅洛娃高度评价中国赴吉联合工作组。在吉尔吉斯斯坦期间，中国专家组走访了当地多所实验室、社区医疗中心、传染病临时医院等机构，并开展线上教学，分享实验室诊断方法、病例识别算法、密切接触者隔离措施等经验。吉尔吉斯斯坦卫生部长阿卜迪卡里莫夫说：“中国专家分享的知识非常专业系统，工作组表现出严谨的工作态度和超凡的专业素养，为吉抗击新冠肺炎疫情作出重要贡献。”

在中国驻叙利亚大使馆组织下，中国医疗专家与叙利亚卫生官员和医学同行举行视频会议，分享中方抗击新冠肺炎疫情经验。双方就新冠肺炎的诊断、临床治疗等问题进行深入交流。中方专家分享了防控策略、临床诊治、密切追踪等经验做法。叙利亚卫生部副部长艾哈迈德·哈利法维表示，叙方专家通过交流从中方获得不少有益经验。此次会议非常及时和重要，希望今后双方建立定期联系交流机制。

日前，由世界中医药学会联合会主办的中西医结合防治新冠肺炎交流会葡萄牙专场举行。来自中葡两国的10多位专家学者就中西医结合防疫抗疫、复工后的防控策略等问题展开了线上对话交流。中国专家分享了赴武汉和意大利参加抗疫的经历，介绍了中西医结合诊治新冠肺炎的真实案例。

葡萄牙米尼奥大学中葡药食植物资源研究中心主任阿尔贝托·迪亚斯坦言：“期待葡中两国在抗疫和学术研究上能多分享、多合作，共同应对这场重大挑战。”欧洲中医药学会执行委员会委员、葡萄牙分会主席里卡多·特谢拉十分感激中国第一时间公布诊治方案和分享治疗经验，中西医结合治疗新冠肺炎在中国取得了良好效果，该学会正在研究制订适合欧洲民众的中医药防治方案。

“唯有加强合作才能共渡难关”

“面对世界公共卫生安全共同挑战，唯有团结协作、携手应对，才能战胜疫情，维护人类共同家园。”南非《星报》刊文称，中国积极开展疫情防控国际合作，为全球卫生安全作出贡献。中国传递的积极信号值得学习借鉴。“病毒没有国界，疫情不分种族，团结合作是战胜疫情最有力武器。国际社会应守望相助、同舟共济、携手抗疫。”

由北京推想科技有限公司开发的一项人工智能辅助诊断系统日前在意大利得到运用，帮助当地提升了诊治能力。该系统能辅助医生快速诊断新冠肺炎，并在运行过程中，持续收集新发数据，不断优化新冠肺炎智能识别与定位性能。“这是一个重要工具，帮助我们医生节省了大量诊断时间。”罗马生物医学自由大学附属医院影像中心的协调员贝蒙特·佐贝尔对中国的技术支持给予充分肯定。

依托远程医疗服务平台，“中国与乌兹别克斯坦跨国远程医疗系统”日前正式启用。通过该系统，双方可进行远程会诊、远程影像诊断等，中乌两国卫生健康合作有了新平台。乌兹别克斯坦国家防疫署第一副署长博特祖拉巴耶维奇对中方大力支持表示感谢。“中方提供的人道主义援助对乌兹别克斯坦抗疫意义重大。今后将利用这一远程医疗系统，推进两国卫生健康领域长期交流合作。”

“国际社会唯有加强合作才能共渡难关。”尼日利亚中国研究中心主任奥努奈居呼吁尼积极学习中国抗疫经验，在携手抗疫中推动尼中关系稳步发展。奥努奈居表示，中国积极助力非洲国家增强公共卫生防控体系和能力建设，真诚援助支持非洲各国保障民众生命安全，用实际行动诠释了非中友谊。

（本报北京、里约热内卢、罗马、约翰内斯堡、努尔苏丹、大马士革、马德里、阿布贾5月4日电 记者龚鸣、吴刚、张远南、韩硕、李滢嫣、周翰博、李潇、姜波、姜宣）

《 人民日报 》（ 2020年05月05日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)