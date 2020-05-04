“2020年度全美十大华人杰出青年”评选结果揭晓

人民网华盛顿5月4日电（记者 吴乐珺）当地时间4日，第十三届“全美华人十大杰出青年”评选榜单在洛杉矶正式公布。今年评选的主题是：“展望新的十年”，并特别增设了“全美杰出华人青年群体荣誉奖”，颁授给“全美华人青年医护工作者”群体，以及“全美各大学中国学生学者联谊会（CSSA）”团队。

主办单位表示，奋战在救护新冠肺炎病毒患者第一线的全体华人医护人员展现了无畏的气概和高超的专业水准。同时，全美各大学的中国学生学者联谊会在组织留学生支援中国国内抗疫，以及在大学校园关闭期间为同学们提供的各类服务均表现出了团队领导能力、以及联谊会的凝聚力。

此次评选由全美中华青年联合会、美国华人公共外交促进会、英文《洛杉矶邮报》等机构联合主办。评委会表示，“十大杰出华人青年”获奖者是全美百万华裔青年和留学生群体中的杰出代表，他们成长奋斗的经历能够成为鼓舞青年朋友前行的动力，其品格和成就展现了当代华裔青年领袖和未来社会栋梁的杰出特质。

“全美十大杰出华人青年”是全美第一个跨区域的杰出华人奖项评选活动，已经成为每年五月美国亚太裔传统月期间、来自全美华人社区最令主流社会瞩目的一项评选活动，向美国社会展现了新一代华人的优秀风貌和崭新群体形象。

2020年度全美十大华人杰出青年获奖者名单如下：

吴谦，艺术家，毕业于纽约大学，哥伦比亚大学东亚研究所硕士学位。曾在联合国、孔子学院和十几所美国的大中小学校志愿讲解中国传统文化艺术。吴谦以丙烯等综合材料为媒介，在画布上以东方美学为本，表达“东西遇合”的文化意识和水墨艺术的精神蕴涵。

赵勇，毕业于北京大学元培学院和耶鲁大学（硕士）。在耶鲁攻读博士期间休学创办了“君子食堂”品牌，入选美国权威杂志评选的2019年最具前景的20个休闲快餐品牌。

黄效，毕业于美国宾夕法尼亚大学，现任GlowRoad中国CEO，积极推动科技创新，曾在硅谷联合主办过第五届SVIEF硅谷高创会之智能科技分论坛。

王一，伊利诺伊理工大学硕士，齐悟创始人&CEO，专注智能对话操作系统研发，目前已与全球超过30家主流汽车厂商达成深度合作。

张甜甜，宾夕法尼亚大学硕士，硅谷智能硬件公司Vigo Technologies Inc公司联合创始人。她主导发布了全球首款智能时尚眼镜Vue，拥有中美多项专利技术，并致力于提高科技界女性参与和地位。

刘铠文，剑桥大学博士和斯坦福大学访问研究员，知路研修联合创始人兼CEO，带领团队开创了全国首个PBL创新课程体系并获得国家专利。

杜天，美国互联帮CEO，公司以为留学生服务为宗旨，旗下新物流主要用数字化整合东南亚边境物流系统，实现数字化管理蔬菜和水果运输问题。

曹祥坤，康奈尔大学博士在读，麻省理工学院访问学者，致力于太阳能燃料的规模化应用研究，获“创造未来设计大赛”全球唯一特等奖，被世界经济论坛 “2010-2020全球能源创新技术” 白皮书收录。

董科含，就读于加州大学圣克鲁兹分校经济系，全球顶尖创业投资加速器Y Combinator分部「YC中国」创始团队成员，曾连续10年暑期组织带领总计数千志愿者在多国山区支教。

段欣辰，MD，就读于哈佛医学院临床研究专业硕士，兼任麻省总院研究员，参与并协同主持肿瘤药物研发、消化道相关疾病等多项大型临床试验研究工作，担任哈佛中国健康协会外联主席，致力于中美健康产业与学界沟通。

(责编：刘叶婷、杨牧)