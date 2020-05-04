荷兰华人青年联合会举办活动迎接五四青年节

人民网布鲁塞尔5月3日电 （记者 任彦）5月3日，荷兰华人青年联合会举办“青春活力、共战疫情”线上大讲堂，以此迎接五四青年节的到来。

新冠病毒疫情肆虐全球，荷兰情况不容乐观，身为一名荷兰华人青年，该如何应对？围绕这个问题，5位嘉宾从各自的专业领域出发，与300多名荷兰华人青年联合会会员在线分享心得。

四川新绿色药业科技发展有限公司东南区经理吴志婷介绍了自己支援抗疫一线的经历，她说，“今年2月21日，我和我的几个同事以志愿者的身份驱车前往武汉，支援江夏方舱医院，在抗疫中贡献自己的一份力量。”“国家有难，匹夫有责！更何况我们青年人！”“没有一个春天不会到来！”

几位嘉宾分别作了《疫情下的荷兰经济》《后疫情时代荷兰就业形势的挑战》《跨境电商：疫情共同命运下的企业选择》《文化差异对于青年人的挑战和机会》等专题演讲，对当下及未来一段时间荷兰经济形势进行深入分析，并为听众提供了宝贵的建议。虽然隔着屏幕，但互动热烈。

“在疫情这一特殊情况下举办在线交流活动来迎接五四青年节。”荷兰华人青年联合会会长董丽莉对记者表示，青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华，荷兰华人青年一定会继续一往无前，担当起时代赋予的重任。

荷兰华人青年联合会成立于2006年，新冠肺炎疫情暴发以来，该社团成员积极向中国和欧洲抗疫一线捐款捐物，奉献爱心。

(责编：刘叶婷、杨牧)