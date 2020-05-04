“为我们完善诊疗方案提供及时帮助”

人民网开罗5月3日电（记者 周輖）5月2日，中国政府赴沙特阿拉伯、科威特抗疫医疗专家组结束援外工作，乘包机返回宁夏银川。医疗专家组一行8人，由中国国家卫生健康委组建，宁夏卫生健康委选派，专业领域涵盖实验室检测、传染病防控、呼吸与重症、护理、中医等。“沙中两国共同携手一定能战胜疫情”“中国经验可以为科威特提供借鉴”……从中国远道而来的专家组在沙特、科威特受到热烈欢迎，连日来两国网友在社交媒体留言，对专家组的奉献与帮助表达感谢之情。

“救治病人过程中如何有效预防与控制院内交叉感染？”“如何加强防控措施的落实与监督？”“怎样优化隔离病区的建筑布局与流程设置？”在利雅得收治病例的定点医院默罕默德亲王医院，专家组深入收治新冠病例的隔离病区、重症监护病房等高风险部门了解情况、交流经验。

“疫区封闭及解禁需要满足哪些条件？”“工厂等人员聚集场所发生疫情如何管控？”“治疗中抗病毒药物如何选择？”在科威特城举办的多个交流会议上，科方专家积极提问，对中国抗击疫情的经验和做法很感兴趣，专家组也毫无保留地介绍了中国的具体做法。

18天来，中国专家组分别考察了沙特和科威特两国的疾控中心、检测中心、国家医疗物资采购中心和定点收治医院等10余个防疫抗疫一线部门，参加了10余场专门会议。专家组对沙特、科威特的防控策略、措施进行了系统评价，并与中国进行对比，充分肯定其积极做法，同时结合情况提供改进建议。此外专家组还通过视频直播的方式，向在沙、在科华侨华人、留学生和中资机构人员介绍新冠疫情防控知识。

“沙特、科威特两国的公共卫生和医疗专家团队非常负责、非常敬业、非常专业，专家组就疫情防控和治疗与对方进行了广泛、具体交流，根据中国经验并结合当地具体情况提出建议。”专家组领队、宁夏卫生健康委副主任阮越盛表示，两国政府高度重视疫情防控工作，为抗击疫情做出了许多积极准备，同时非常愿意借鉴中国的经验和做法。“我们相信，在中沙、中科的积极合作下，在沙、科政府的坚强领导下，两国一定能够战胜疫情。”

“中国采取了有效措施遏制病毒传播，沙特愿积极借鉴吸收中方成功经验，做好本国防疫抗疫工作。”沙特卫生部助理次大臣阿西里表示，沙方高度重视同中方加强疫情防控合作，感谢中方为沙方应对疫情提供的大力支持与帮助。

“在科威特抗疫关键时刻，派来具有中国一线治疗经验的专业队伍协助科方，这极大鼓舞了科威特医疗队伍的斗志，并为我们完善诊疗方案提供及时帮助。感谢中国政府！”科威特卫生大臣巴西勒表示，并希望同中方进一步加深卫生领域合作，特别是当前向中方积极寻求开展大规模检测和疫苗开发等方面的支持。

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