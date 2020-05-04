西班牙2日迎来新冠疫情防疫措施大规模解禁第一天。刚刚结束7周居家隔离，这个南欧国家的居民获准出门锻炼。一时间，健跑和骑行的人涌上大街小巷。

路透社报道，在西班牙第二大城市巴塞罗那，健跑者和骑行者挤满滨海道路，冲浪和划板爱好者冲进海里，享受搏击浪花的乐趣。

在巴塞罗那附近小城卡斯特尔德费尔斯，45岁的玛尔·比塞尔曾经为各类活动作策划和执行，在疫情封锁期间失去工作。“我一直期待这样（的户外活动），这远比在家跑步、做瑜伽或普拉提要强。”

在西班牙首都马德里，骑行者和滑板爱好者沿着城市宽敞的街道穿行，不时躲闪警方先前为防止人群在公共场所聚集而拉起的警戒线。

西班牙新冠疫情暴发后，迄今超过2.48万人感染病毒死亡，政府3月中旬起施行全国范围的封锁抗疫措施，除非必需，大部分居民被限制离家出门，户外散步和健身也受到限制。

担任英国政府顾问的夏洛特·弗拉泽-普林现年41岁，当天清晨6点前往雷帝罗公园附近跑步，加入第一批享受户外行动自由的大军。虽然公园依然关闭，数百人沿着公园周边的马路晨跑。

她说：“数周以来，我都在期盼这件事，我跟朋友开玩笑说，我要成为马德里第一个出门的人，看了6周的瑜伽视频，我非常高兴能够来到户外。”

随着疫情逐渐缓和，医疗卫生系统回归正常，西班牙政府把重点转向解除禁令、恢复经济。上周，14岁以下未成年人在有人监护前提下，每天可外出活动一小时。

西班牙首相佩德罗·桑切斯4月28日宣布在6月底之前分4个阶段让国家恢复常态。为避免人群在户外过度聚集，政府实施分时管理，为不同年龄段人群分配户外活动时段。

从4日开始，一些预约经营活动获准恢复，比如理发店。但是，酒吧和餐厅还将继续关闭至少一周。

西班牙政府1日公布，受新冠疫情影响，今年国内生产总值预期萎缩9.2%，经济所受冲击幅度超过2008年全球金融危机，国家经济预计明年恢复增长，增幅6.8%。西班牙国家统计局4月30日发布报告，显示一季度经济下滑5.2%。

西班牙政府同时将今年的财政赤字率修订为10.34%，债务率修订为115.5%，同时承认疫情过后，将不得不启动财政紧缩，缩小差距，从而达到欧洲联盟对各成员国财政状况制定的统一标准。

疫情发生前，作为欧盟第四大经济体，西班牙经济表现良好，连续6年保持增长，走出了2013年以前长达5年的经济滑坡。在那轮经济滑坡中，西班牙经济萎缩8.5%。（田野）（新华社专特稿）

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