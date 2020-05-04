委内瑞拉安全力量与雇佣军交火 击毙8人

人民网加拉加斯5月3日电 （记者张卫中）委内瑞拉内务司法部长雷维罗尔刚刚宣布，委安全力量今天凌晨与一伙武装分子在海上交火，挫败了一起准军事入侵。委制宪大会主席卡洛略号召民众提高警惕，防止武装分子继续对委海岸进行武装骚扰。

雷维罗尔表示，交火中8名武装入侵雇佣军被打死，多人被活捉。雇佣兵来自邻国哥伦比亚。他们企图从委加勒比海岸登陆，在委境内暗杀委政府领导人和发动暴力活动，以鼓动军事政变。

雷维罗尔称，武装团伙乘一快艇企图接近委内瑞拉拉瓜伊拉州马库托海岸。委军事情报部门和海岸安全部队采取果断措施，击毙来犯之敌。在雇佣军快艇上，海岸警卫队还缴获了多支突出步枪及军火。

事件发生后，委内瑞拉制宪大会主席要求委军事和民兵加强对委海岸线的安全防卫，保卫委内瑞拉和平。卡韦略认为，准军事入侵是由美国策划，利用美国缉毒署和哥伦比亚败毒人员，组成雇佣军，试图攻击委政府机构和委重要官员。 一名被捕人员承认，他是美国缉毒署雇员。

委副总统罗德里格斯透露，美国和哥伦比亚政府涉及这次准军事行动，雇佣军在荷属库拉索进行军事训练，并从库基础直接向委海岸进犯。入侵人员头戴印有美国国旗的头盔，配备卫生电话和大口径便携武器。在被打死的人员中有一外号“父系”的，他曾试图从哥伦比亚向委内瑞拉境内走私武器。此人与被美方悬赏的前委军官阿尔卡拉关系密切。他们在抢滩时被委军事人员阻击。

委军队和民兵动员起来应对更多的准军事人员（雇佣军）入侵，尤其是海岸地区、非常规边境地区有关情报搜集。国防部长洛佩斯已经接到委总统马杜罗的命令，提高“祖国之盾”军事演习等级，不仅在海路，而且还从陆路和空中严密跟踪敌情，捕捉任何可疑行动小组动向。在今天抢滩处，委军事人员还在海水深处寻找可能被埋藏的武器，为防止雇佣军再次侵犯，委已经将拉瓜伊拉州主要海边公路封锁。

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