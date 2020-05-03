法国疫情由本地流传病毒毒株引发

法国巴斯德研究所4月28日发布新闻公告称，该所的一项“法国输入性与早期传播病毒的溯源分析”研究显示，法国的新冠肺炎疫情由一种在本地流传的来源未知的病毒毒株所引发。这一研究成果已于近日以预发表的形式在美国生物学论文档案网发布。

根据公告，巴斯德研究所对在1月24日至3月24日间采集的97份法国新冠病毒样本进行了基因测序和比对，同时与全球共享流感数据倡议组织发布的338份病毒基因序列进行对比分析，建立了病毒进化树图谱。通过对比研究发现，法国流行的新冠病毒来自于在本土已经流传的某个病毒的进化枝。

法国《回声报》报道称，研究人员通过深入分析后发现，法国本土疫情的病毒分支，与报告的中国和意大利的输入病例都不相同。此项研究牵头人之一、巴斯德研究所RNA病毒进化基因组学负责人艾蒂安·西蒙—洛里埃指出：“现在我们得出结论，关于病毒地理起源的推论并不可靠。”

据《回声报》报道，在法国现今流行的病毒样本中，最早样本是2月19日从一名无国外旅行史、与从国外返回的旅行者无任何接触的患者体内采集到的。这意味着在2月份疫情在欧洲国家暴发之前，病毒就已经在法国悄然传播，且大部分是轻症或无症状，因此长时间未被发现。

法国于1月24日发现首例新冠肺炎确诊病例，这一病例为境外输入，与法国广泛流传的病毒基因不同。这也表明，这一输入病例没有在法国引起局部传播。

《回声报》指出，这项研究“动摇”了人们对于法国病毒源头的看法，也指出了法国遏制疫情所面临的困难。《巴黎人报》说，研究人员目前还没有充足的信息来确定病毒来自哪个国家或地区。但该研究为了解法国新冠病毒的传播轨迹提供了参考，也指出了对无症状患者进行普遍检查的必要性。

（本报巴黎5月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月03日 03 版）

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