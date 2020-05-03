重大全球挑战需要各国共同应对（国际论坛）

中国同其他国家进行广泛合作，中国专家同其他国家的同行分享经验，这是全球团结的基础

面对严重的新冠肺炎疫情，采取措施限制病毒传播、保护民众健康非常重要。我高兴地看到，越来越多国家认识到，一旦出现确诊病例，必须迅速采取行动。我对很多国家采取果断行动、迅速控制疫情印象深刻。

遏制疫情扩散蔓延所采取的限制措施会造成不同程度的经济和社会后果。联合国秘书长古特雷斯近期也强调，要评估疫情的社会和经济后果。各国政府在抗击疫情的同时，应关注民众生活面临的挑战。所有国家都必须从公共卫生角度给予高度重视，及时发现、隔离并救治患者，然后有步骤地逐渐放宽限制，防止疫情反弹。

面对疫情，所有国家需要团结一致，共克时艰，以尽早战胜疫情、重启经济并最大限度维护人民福祉。二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会表达了应对疫情的强有力的立场，强调需要本着团结精神，采取透明、有力、协调、大规模、基于科学的全球行动以抗击疫情。二十国集团及其成员对保护一线医疗工作者表示关注，承诺立即向新冠肺炎团结应对基金、流行病防范创新联盟和全球疫苗免疫联盟提供资源。二十国集团成员、各国企业为解决医疗设备短缺问题作出贡献，并确保贫困国家的医护人员获得防护设备。希望这种努力能够继续下去。

应对新冠病毒这种新型病毒，不同国家分享经验非常重要。世卫组织感谢所有国家分享经验，就各国采取的防控举措提出了明确建议，并通过其区域办公室和驻各国代表处进行强有力的协调。世卫组织的全球网络以及联合国其他下属机构都积极参与国际协调，许多国家遵循世卫组织指导方针，同时根据各自情况进行调整。

我一直在密切关注中国抗击疫情的进展，并认真阅读了《中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎（COVID—19）联合考察报告》。我认为这份报告包含了非常有价值的信息，对共同抗击疫情的所有国家都是重要参考。

新冠病毒极易传播，无症状感染者也有传播可能，因此进行早期处置非常关键。中国全力防控，取得重大战略成果。中国分享的经验对其他国家非常有帮助，其他国家可以根据本国情况进行借鉴。中国政府的应对举措、中国科学家的研究成果，对世界具有非常重要的启示意义。我鼓励中国继续同其他国家充分、公开交流，以便世界借鉴中国经验。中国同其他国家进行广泛合作，中国专家同其他国家的同行分享经验，这是全球团结的基础。

重大全球挑战需要各国政府的共同应对。联合国的作用在很大程度上取决于各国政府促成全球合作的意愿。越来越多的迹象表明，各国愿意为应对新冠肺炎疫情而共同努力。类似的全球协调合作对保护生物多样性、应对气候变化等其他全球性挑战同样至关重要。希望应对新冠肺炎疫情所铸就的团结精神，也将帮助我们应对仍困扰人类的其他挑战。

（作者为世界卫生组织新冠肺炎疫情防控特使、英国伦敦帝国理工学院全球卫生学教授）

《 人民日报 》（ 2020年05月03日 03 版）

(责编：曹昆)