“抗击疫情，中国文化中心和我们在一起”（患难见真情 共同抗疫情）

在全球抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，海外中国文化中心主动参与当地防疫抗疫工作，通过开讲座、办展览、举行线上知识问答、搭建网络互助平台等方式，为分享中国经验做法、倡导科学防控举措、树立战疫必胜信心作出积极贡献。

线上竞赛普及防疫知识

“外出工作、参会时如何做好自我防护？”“可以通过哪些家庭活动来缓解焦虑？”日前，埃及开罗中国文化中心举办的在线防疫知识竞赛圆满落幕，活动持续近一个月，共吸引近30万人次参与。

活动期间，埃及网友每天上午11点准时守在电脑前抢答题目，每天最先答对的前10人获得奖励。网民努尔汗·巴卡尔共计11次获奖，是获奖次数最多的参赛者，他说：“参与竞答活动让我更全面了解新冠肺炎疫情知识，也纠正了我此前对病毒防护的不少错误认知。”旅游公司员工艾哈迈德·穆罕默德也是获奖者之一，他表示，竞赛为疫情期间居家民众提供了交流和互动的平台，通过问答形式，开罗中国文化中心宣传有效防护措施，鼓励网友从权威渠道获取疫情信息，避免谣言传播。

竞赛活动页面提供可免费下载的阿文版《新型冠状病毒感染防护手册》（下称《防护手册》），许多竞赛题目即来源于此。埃及出版人艾哈迈德·赛义德是阿文版《防护手册》的翻译者。他表示，中国成功控制住了疫情，防控措施行之有效，《防护手册》有助于将中国经验分享给更多埃及民众。据了解，竞赛活动期间，阿文版《防护手册》下载近2万次。

开罗中国文化中心主任石岳文表示，举办在线知识竞赛，是中埃两国人民携手抗击疫情的具体体现，特别是阿文版《防护手册》在埃及和周边地区产生了积极影响。

专家讲座悉心答疑解惑

尼日利亚中国文化中心此前邀请在尼中医袁安举办了预防新冠肺炎知识讲座。袁安在尼首都阿布贾创办了中西医诊疗医院，以中西医结合手法为患者诊治疾病，在当地具有一定知名度和良好口碑。讲座在阿布贾大学举行，袁安介绍了中国中西医结合治疗新冠肺炎的良好成效，并用中国疫情防控经验向在座师生阐明，只要全社会高度重视并积极应对，疫情就能得到有效控制。

除了举办讲座，中国文化中心还安排中国赴尼防疫工作组专家们在线回答疫情防控问题。与会者纷纷表示，与医疗专家进行一对一深入交流，收获了详尽而专业的指导，对疫情防控有了更进一步认识，既增强了信心，又促进了工作。

此外，中国文化中心与阿布贾中等教育委员会合作，与尼首都地区设有“中国之角”的13所中学联合举办“中尼携手，抗疫必胜”主题绘画大赛，将于今年6月选出30幅优秀作品进行在线展览。

中国驻尼日利亚使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大表示：“中国有许多防疫知识和经验可供分享。希望能为尼当地民众提供更多帮助，把疫情带来的危害降至最低。”

网上展览诠释守望相助

疫情在韩国暴发后，首尔中国文化中心的工作重心从线下转到线上。中心精心制作了记录中韩携手抗击疫情的两部视频短片，还先后上线“守望相助、共克时艰——中韩携手抗击疫情网上图片展”“同舟共济、命运与共——中国与世界各国合作抗击疫情图片展”等4个图片展，用翔实的文字、照片和视频展现了中国与包括韩国在内的世界各国团结协作、守望相助的感人瞬间。

首尔市观光体育局局长朱容台向本报记者表示：“网上展览，让两国民众彼此交心。希望疫情结束之后，韩中两国能携手合作，继续推动两国间的文化和旅游交流迈上新台阶。”

首尔中国文化中心主任王彦军表示，希望通过展览，进一步展示国际社会只有携起手来，加强合作，共同应对，才能走出困境。中韩两国积极开展抗疫合作，为国际社会处理和化解危机树立了典范。

文化交流传递精神力量

疫情期间，墨西哥中国文化中心推出“云游中国”和“以艺抗疫”等主题活动，通过社交媒体、网站、短视频平台等多渠道发布图片、小视频、电影、纪录片等资源，帮助墨西哥观众更多了解疫情知识。

截至目前，墨西哥中国文化中心在社交媒体上发布疫情主题帖近百个，涉及中国抗疫进展、中墨抗疫合作、防疫物资援助和采购、疫情知识科普等方面，覆盖人数超148万。

中国企业捐赠的防疫物资抵墨消息在文化中心社交媒体账号发布后，获得了网友积极评价，当天获点赞6700余次，评论千余条，分享近6000次。

一位名叫塞西莉亚的墨西哥小朋友在评论区上传了她的一封感谢信，信中说道：“无论是2017年的墨西哥大地震还是这次新冠肺炎疫情，中国都给予我们慷慨援助，感谢你们的关爱。”

一名墨西哥网友留言表示：“抗击疫情，中国文化中心和我们在一起。在这艰难时刻，全世界人民的心通过文化艺术交流紧紧相连。”

墨西哥中国文化中心还在网上推出了题为《在中国生活：一位墨西哥科学家讲述她的经历》的文章，以一位在华工作多年的墨西哥生物技术工程师的角度，真实讲述中国政府积极应对、中国人民万众一心的抗疫历程，并从科学角度出发，澄清不实谣言，受到墨西哥和其他拉美国家的关注。

（本报开罗、阿布贾、首尔、墨西哥城5月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月03日 03 版）

(责编：曹昆)