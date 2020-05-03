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4月份三项指标创纪录

中欧班列逆势增长

2020年05月03日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社北京5月2日电  （记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：疫情发生以来，国铁集团发挥中欧班列战略通道作用，加强班列开行组织，全力承接空运、海运转移货源，优先运输国际合作防疫物资，实现中欧班列开行逆势增长，积极为稳外贸抗疫情做贡献。

　　据了解，今年4月份，中欧班列总开行数量和去程、回程班列开行列数三项指标，均创单月最高纪录。4月份，中欧班列总开行数量达到979列、运送货物8.8万标箱，同比分别增长46%、50%，综合重箱率97.8%。其中，去程589列、5.3万标箱，同比分别增长65%、68%，重箱率99.9%；回程390列、3.5万标箱，同比分别增长24%、29%，重箱率94.7%。

　　今年1至4月份，中欧班列共开行2920列、发送货物26.2万标箱，同比分别增长24%、27%，综合重箱率98%。其中，去程1638列、14.8万标箱，同比分别增长36%、40%，重箱率99.9%；回程1282列、11.4万标箱，同比分别增长11%、14%，重箱率95.5%。

　　据介绍，中欧班列的逆势增长，为全球抗疫贡献了力量。当前，欧洲一些国家的生活和防疫物资需求比较旺盛，有很多物资选择中欧班列运输。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月03日 01 版）
(责编：曹昆)
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