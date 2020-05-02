原标题：中国疫情应对失败？英国知名学者：事实胜于雄辩！不质疑中国有些国家脸往哪儿放？

近日，英国著名学者马丁·雅克在接受采访时表示，中国不是空谈家，而是行动派。对于那些见不得中国好的人，无论中国做什么，他们都会消极对待。所以，中国走自己的路，让他们说去吧！

马丁·雅克：中国抗疫表现令人赞叹

有西方媒体和政客指责中国抗疫失败，甚至有人说“如果中国早点采取行动，疫情就不会扩散到我们这儿”，对此，马丁·雅克称这种指责是胡扯，是妄想，单单只是为了怪罪中国。

马丁·雅克称，不管怎样，疫情还是会在全球各地扩散，因为新冠肺炎传染性极强。中国是第一个应对疫情的国家，当中国出现疫情时，没有其他任何国家对病毒有任何了解，中国对其也一无所知，这使中国的抗疫任务更加艰巨。

马丁·雅克：美国浪费了两个半月时间，没有学习中国的抗疫经验。美国不像中国，还得先搞清楚病毒是什么，因为疫情在美国发生时，大家都已经知道是什么病毒。

马丁·雅克称，一月中旬的时候，中国开始积极调动资源，应对疫情，措施力度空前。当中国把握解决问题的关键后，其表现相当优秀，令人赞叹。

马丁·雅克：不质疑中国 部分西方国家的脸往哪儿放？

针对有西方国家质疑中国新冠肺炎确诊人数和死亡人数，马丁·雅克称，一些西方动不动就喜欢质疑中国数据，这也不是什么新鲜事儿了。自上世纪90年代以来，在中国经济腾飞之初，一直有许多西方人质疑中国经济增长率。但俗话说得好，事实胜于雄辩。实际情况是中国经济已经脱胎换骨，跃居世界第二大经济体。如果所有统计数据都是假的，中国不可能有如此成就。

马丁·雅克：对中国统计数据真实性的抨击最近才出现，我认为他们在想，最新数据显示美国已经死了那么多人，你想想看，这让西方的脸往哪儿放？这说明西方是什么情况？

马丁·雅克：无论中国做什么 有些国家都会消极对待

有西方国家指责中国正在利用疫情提供的“机遇”交朋友，并借此提高在世界范围内的影响力。马丁·雅克称，无论中国做什么，他们都以消极眼光看待，即使中国所做的事情是积极的，他们也会消极看待，这是现实，有部分群体非常反华。

马丁·雅克指出，中国是在向世界展示人道主义精神，中国的援助不应该被政治化，应该从人道主义而非政治视角来看待。

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