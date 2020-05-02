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国际锐评丨恶行累累的美国某些政客应为全球疫情扩散负责

2020年05月02日22:07  来源：央视新闻客户端
 
原标题：国际锐评丨恶行累累的美国某些政客应为全球疫情扩散负责

　　“比如美国，浪费了整个2月还有3月初的时间，这就是人为造成的新冠肺炎悲剧。”5月1日，国际权威医学杂志《柳叶刀》总编理查德·霍顿在接受中央广播电视总台采访时这样说。

　　霍顿的看法，道出了一个不可忽视的事实：虽然美国一些无良政客与媒体相互策应、“甩锅”中国，甚至毫无依据地叫嚣要“向中国追责索赔”，但回顾美国在抗疫上的一系列表现，有识之士们自会得出这样的结论：正是由于美国一些无良政客失误连连、恶行累累，疫情不幸地在美国国内迅速蔓延，并加速在全球扩散。

　　首先，病毒没有国界，全球抗疫本是一盘棋。但美国决策层的失误以及将疫情政治化的图谋，导致其国内确诊人数与死亡人数急剧飙升，对全球疫情防控造成巨大压力。

　　《华尔街日报》近日刊文指出，2009年美国暴发的H1N1流感是大规模流行病的预演，但无论是美国的医院、制造商还是政府都没有进行彻底改革，也没有为此做好准备，政府缺乏国家战略储备紧急卫生物资的打算。此次疫情的应对，不幸验证了这一点。

　　更不幸的是，从一开始，美国决策层就漠视中国与世卫发出的预警，自负地将新冠肺炎疫情定义为“大号流感”，甚至对率先发出警告的美国医生下令封口。与此同时，两党深陷党争、弹劾、内斗的泥沼，无暇顾及疫情，整整70天毫无作为。而美国疾控中心实验室污染导致全美新冠病毒检测工作延迟，客观上加剧了疫情的蔓延。

　　更令美国人寒心的是，当美国成为全球疫情“震中”后，美国政客们非但不及时调整政策、集中精力拯救生命，反而花费大量心思策划如何“甩锅”推责，导致美国疫情防控始终无法聚焦拯救生命本身。对此，《纽约时报》直斥，“美国的抗疫表现不是差，而是指数级的差”。

　　美国政府在疫情应对上的迟缓无力，客观上使美国成为新冠肺炎疫情的重要输出国。比如，澳大利亚总理莫里森3月接受采访时表示，该国确诊的新冠肺炎病例中，大约80%是海外输入病例或接触过从海外回来的人，而在这些病例中，“大多数来源于美国”。

　　其次，美国决策层在疫情防控中坚持“美国优先”“夹带私货”，增加了疫情在全球扩散的风险，增大了全球抗疫的难度。

　　世卫组织总干事谭德塞指出，病毒没有国界，人类应对疫情的能力与成败，最终取决于世界上最薄弱的医疗体系。然而，美国政府日前以“防控疫情”为由，加大了对来自墨西哥和中美洲国家所谓非法移民的遣返力度。在目前全球旅行受到限制且各地都执行严格隔离政策之时，这一举措让拉美国家的疫情雪上加霜，甚至有可能压垮它们原本就脆弱的公共卫生系统。危地马拉卫生部长乌戈·蒙罗伊表示，3月份以来，多架来自美国的遣返航班平均确诊率约占50%，有的航班甚至高达75%。对此，美国60多家研究机构日前发表联合声明批评说，美国政府这一冷酷无情的行为将全球都置于风险之中。

　　与此同时，美方在各国对医疗物资需求飙升之时，非但不向国际社会伸出援手，反而像强盗一样抢夺他国防疫物资，破坏全球防疫合作。美媒批评说，这凸显了美国“优先政策”的内在局限性。美联社指出，如今一个功能失调的美国，甚至不能保护自己的公民，更不用说减轻国外的痛苦和团结盟友进行合作。

　　第三，为了进一步诿过于人、掩盖政府的决策失误，美国日前宣布将暂停资助世卫组织，国务卿蓬佩奥更是威胁说要永远停止对世卫的资助，甚至扬言“不排除组建替代机构”，赤裸裸地将多边组织当作维护美国利益的工具，合则用，不合则弃。

　　在全球抗疫的关键时刻，美方的这一决定无疑是对世卫组织的“釜底抽薪”，将进一步限制世卫组织对发展中国家的援助能力，严重威胁全球公共卫生安全，遭到各方广泛谴责和批评。美国前总统卡特等人士指出，面对全球性重大疫情，现在比以往任何时候都更需要世卫组织。美国《科学》杂志刊文称，这是一个短视的决定，对世卫组织的影响是灾难性的。

　　桩桩件件的事实表明：如果必须要追责，美国一些无良政客才应该为全球疫情扩散负责。作为全球唯一超级大国，美国本应在全球抗击危机中率先垂范，作出应有的贡献。然而它非但自身疫情防控节节溃败，在全球抗疫合作中更是奉行单边主义、坚持“美国优先”，其所作所为严重破坏全球疫情防控，威胁全球公共安全，损害全人类根本利益。

　　面对这场“二战以来最具挑战性的全球危机事件”，团结和合作是最有力的武器。如果美国某些政客罔顾这一科学规律，执迷不悟地在错误的道路上越走越远，那么必将被全世界所唾弃，沦为历史的罪人。（国际锐评评论员）

　　（编辑 胡渝）

(责编：曹昆)
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