原标题：英国《卫报》：科学界表示没有证据表明该病毒是基因改造而成

当地时间5月1日，英国《卫报》发表了一篇文章，题为《新冠病毒来自哪儿？我们所知道的新冠病毒起源》，文章称，科学界对于“没有证据表明该病毒是基因改造而成”的共识是一致的。在三月份写给《自然》的一封信中，由微生物学教授克里斯蒂安·安德森（Kristian Andersen）领导的加州研究小组说：“遗传数据无可辩驳地表明，新冠病毒并非源自以前使用的任何病毒，这种病毒更有可能源于自然，并通过自然选择变得更强。

世界卫生组织疾病传播专家彼得·本·恩布雷克（Peter Ben Embarek）和其他专家向《卫报》表示，如果对病毒进行了任何操纵，基因序列和突变的家谱数据中会有所表现–也就是所谓的“网状”效应。

在给《卫报》的一份声明中，美国加尔维斯顿国家实验室负责人詹姆斯·勒·杜克（James Le Duc）也不赞成总统所说的病毒起源于武汉实验室。他表示“有令人信服的证据表明，这种新病毒不是基因改造工程的结果，并且由于与其他已知的蝙蝠相关的冠状病毒高度相似，因此几乎可以肯定它是源于自然的。”

流行病学专家莫琳·米勒（Maureen Miller）曾与武汉病毒研究所合作，作为美国资助的病毒研究计划的一部分，米勒表示病毒源自实验室的提法是“绝对阴谋论”。

剑桥大学的遗传学家彼得·福斯特（Peter Forster）比较了在中国暴发时（后来在全球范围内）收集到的病毒基因组序列，他确定了三种优势株。在疫情的早期，似乎同时出现了两个菌株-菌株A和菌株B-循环传播，后来又从菌株B产生了C变异。但令人惊讶的发现是，与蝙蝠冠状病毒具有最相似的遗传相似性的版本并不是中国中部城市武汉最流行的一种。福斯特解释说，在2019年12月24日至2020年1月17日之间，武汉的23例中只有3例是A型，其余的是B型。福斯特说，分析证明仍然不确定武汉是该病毒的起源地，更何谈病毒来自武汉实验室？（总台记者 西佳）

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