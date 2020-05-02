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一份来自旧金山湾区市议员的抗疫日志

邓圩

2020年05月02日16:08  来源：人民网-国际频道
 

并不是每个加州人都可以“避难在家”，早上6点，邵阳就到了办公室。

此前，全美36个州进入关闭状态，人们停留在家，只有必须运行的公司依然上班。

而邵阳的公司简直是加班加点，进入白热化的状态。

不是超市、不是银行，也不是加油站，这是救命的企业，他们正开足马力研制新冠病毒疫苗。

来自美国卫生部门的消息，即便按乐观估计，新冠病毒的流行也要持续到夏天，加州的学校已经通知学生们这个学年不开学。而无症状患者的传播就像神出鬼没的威胁，新冠病毒如此狡猾，恐怕对人类的骚扰不是转瞬即逝。

新药和疫苗的申请程序被一再加快，每天增长得让人焦虑的确诊病例就像十万火急的催促。邵阳说，解救受病毒困扰的人类和巨大的市场需求，正成为这个行业企业的最大动力。

邵阳所在公司的疫苗已经进入临床前实验，动物有效性实验和毒性试验之后，就进入三期临床实验，“大家都在赶！”

一天的时间表，就是邵阳个人身份的诠释。从早上6点到下午16点，他已经工作了将近10小时。这个时间他要赶到离27公里外的弗利蒙市警察局停车场。在那里，弗利蒙的警察局长、警长等着他。这一天，他计划给弗利蒙市的警察局和消防局送些口罩和防护用品。“消防员十分需要防护。”邵阳说，一个消防员要在911电话接通以后，30秒穿戴整齐冲出消防站，4分钟赶到现场，现在他们接触新冠病毒患者的机会很大。而这样的情况让邵阳感到自己有责任站出来。

邵阳在给警察送口罩

作为哈佛大学毕业的化学博士，除了公司这份全职工作，邵阳的另一个身份是旧金山湾区弗利蒙市议员。虽然不是全职工作，邵阳的投入从来都是全心全意。下午4点他和前来汇合的社区居民一起给警察局送去了N95口罩，一起前往的还有弗雷蒙市的中学生，这些孩子在网上筹款，还特别聪明地买到了因为疫情关闭的牙医诊所储备的口罩。

“孩子们的方法真的很聪明！”作为市议员，在新冠疫情发生以后，邵阳最多的时候一天要接到上百个信息，有的是担忧咨询，有的是了解信息，也有相当一部分是带着怒火，他们要发泄疫情带来的愤怒。“我是人们情绪的聚集点和发散点。这个时候，人们需要感情依托。”邵阳说，他也听到有居民质疑华人的口罩来源，认为华人把口罩都买走了。“这个时候，我会给他们讲讲我们弗利蒙的中学生是怎么做的。”邵阳说起话来从容不速，在弗雷蒙的居民中很受信赖。

在警察局停车场，邵阳和前来汇合的市长商量近期的工作。对他们来讲，最大的苦恼是明知道城市的两个医院收治了新冠病毒患者，但卫生部门出于保护隐私无法告知患者信息，以至于他们无法对所在区域的防护更有的放矢。由于体制原因，弗利蒙市的卫生事务归属阿拉米达县管理，邵阳说，他作为议员只能尽量配合市长做好工作。疫情发生后，邵阳所在的这个城市将市议会公开在网上直播，积极向市民公开信息，第一时间出台政策禁止哄抬物价、禁止驱赶租客、禁止囤积居奇。

疫情蔓延，旧金山湾区以往繁忙堵塞的道路空了，但每天，邵阳依然在他的两个职责之间尽力奔走。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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