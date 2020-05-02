原标题：综述：欧洲旅游业遭受重创 将迎后疫情时代“新常态”

新华社维也纳5月1日电 综述：欧洲旅游业遭受重创 将迎后疫情时代“新常态”

新华社记者

航班停飞、酒店歇业、活动取消、商场关门，从维也纳到威尼斯，从巴黎到巴塞罗那，欧洲地区曾经熙熙攘攘的旅游重镇如今冷冷清清，游客罕至。欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷顿4月28日在欧委会视频会议上说，新冠疫情暴发后，旅游部门最先受伤却最后恢复，预计今年旅游业损失高达70％。

“泡汤”的一年

“今年基本上是泡汤了。”希腊旅游业联合会负责人扬尼斯·雷索斯接受当地一家电台采访时说。旅游业是希腊支柱产业，2018年占国内生产总值20.6%，就业人口占全国总就业人口的四分之一。希腊旅游业研究所日前发布调查说，预计该国65%的酒店所有者可能破产，95％的受访者预测今年利润缩水过半。

意大利旅游业联合会近日称，疫情使意大利旅游业60年来的发展成果毁于一旦，整个行业年内无望复苏。

西班牙卓越旅游联盟预测，如果疫情在年底前不能扭转，西班牙今年旅游业务将减少81%左右，损失高达1242亿欧元。

法国国家统计局4月发布的报告显示，疫情暴发以来，法国酒店和餐饮业活动量减少90%，旅行社预订量减少97%，80％的从业者认为行业复苏需要8到12个月甚至更长时间。

不确定的“新常态”

总部位于伦敦的世界旅游及旅行理事会（WTTC）4月29日发布报告说，在可以大规模使用的疫苗出现之前，旅游业将迎来某种“新常态”，包括戴口罩乘飞机、保持社交距离、用非接触支付方式取代现金、采取严格的卫生措施等等。

这份报告说，WTTC近日将根据中国最初复苏的经验和零售业执行的新标准，发布旅游业方案与指南，供各国政府参考。

在奥地利，随着疫情的好转，社会正在逐步“解封”，但旅游业能否适应“新常态”仍有待观察。从5月中旬开始，餐馆可以开门营业，但必须满足各种防疫要求，包括一张桌子最多可坐4名成年人、服务人员须戴口罩、除同桌客人外其他人在餐厅内须保持一米以上的社交距离等。与此同时，政府也反复提醒民众，“解封”措施将根据疫情随时调整，出现反弹立即“刹车”。

面对“新常态”，旅游业出台的各种措施和方案在什么时间实施也是一个问题。疫情在欧洲各地发展速度不同，取消边境管控也不可能统一。欧盟官员呼吁成员国将边境关闭期限延长至5月中旬，法国总统马克龙则在不久前暗示关闭申根边界应持续到9月，称疫情“并非同步影响所有国家”。

政府力推境内游

鉴于疫情尚未明确好转，近期在欧洲范围内自由旅行的可能性很小，大多数国家的旅游业将由国内游客主导。

奥地利总理库尔茨近日在新闻发布会上说，他本人如果有机会休假，将会待在奥地利，他也建议奥地利人都在本地度假。

意大利旅游部长达里奥·弗朗切斯基尼本周说，今年意大利不会出现大批外国游客，整个旅游行业可能要到2023年才能彻底恢复，而第一波游客潮将由意大利人构成。

为拉动内需，意大利政府出台多项举措，包括为每个家庭提供500欧元补贴，专门用于国内旅行度假相关费用的税收抵免。弗朗切斯基尼说：“我们正在大力发展国内旅游业。今年夏天，咱们在意大利度假。”

瑞士政府建议公众在2021年之前不要做出国旅行计划，同时鼓励旅游业将目标转向国内市场，帮助消费者重拾信心。瑞士经济事务秘书埃里克·雅各布表示，眼下要推广瑞士的度假胜地，首先得面向国内游客，然后再谈如何吸引外国游客。

为促进国内旅游，匈牙利旅游局专门制作了一部针对本国民众的宣传短片在国家电视台和社交媒体播放。（执笔记者：赵菲菲；参与记者：于涛、陈占杰、高磊、温新年、陈俊侠、袁亮、于帅帅、陈晨、张修智、谢宇智）

(责编：刘洁妍、杨牧)