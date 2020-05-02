人民网>>国际

中欧班列疫情期间实现逆势增长

2020年05月02日15:08  来源：新华网
 
原标题：中欧班列疫情期间实现逆势增长

　　新华社北京5月2日电（记者樊曦）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，疫情发生以来，国铁集团发挥中欧班列战略通道作用，加强班列开行组织，全力承接空运、海运转移货源，优先运输国际合作防疫物资，实现中欧班列开行逆势增长，积极为稳外贸抗疫情做贡献。

　　国铁集团货运部负责人介绍，今年4月份，中欧班列总开行数量和去程、回程班列开行列数三项指标，均创单月最高纪录。4月份，中欧班列总开行数量达到979列、运送货物8.8万标箱，同比分别增长46%、50%，综合重箱率97.8%。其中，去程589列、5.3万标箱，同比分别增长65%、68%，重箱率99.9%；回程390列、3.5万标箱，同比分别增长24%、29%，重箱率94.7%。

　　今年1至4月份，中欧班列共开行2920列、发送货物26.2万标箱，同比分别增长24%、27%，综合重箱率98%。其中，去程1638列、14.8万标箱，同比分别增长36%、40%，重箱率99.9%；回程1282列、11.4万标箱，同比分别增长11%、14%，重箱率95.5%。

　　这位负责人介绍，中欧班列的逆势增长，为全球抗疫贡献了中国力量。当前，欧洲疫情形势仍比较严峻，当地生活和防疫物资需求比较旺盛，有很多物资选择中欧班列运输。对此，国铁集团高度重视，专门部署将国际合作防疫物资纳入重点保障运输，确保应运尽运。从3月21日首趟搭载出口欧洲防疫物资的中欧班列义乌启程以来，至4月底中欧班列已累计发运国际合作防疫物资66万件、3142吨，主要到达意大利、德国、西班牙、捷克、波兰、匈牙利、荷兰、立陶宛等国家，并以这些国家为节点再分拨到更多欧洲国家，有力地促进了国际防疫合作。

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved