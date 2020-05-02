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荷比卢三国疫情趋缓 比利时全科医生走向抗疫一线

2020年05月02日12:12  来源：新华网
 
原标题：荷比卢三国疫情趋缓 比利时全科医生走向抗疫一线

　　新华社布鲁塞尔5月1日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国新冠疫情保持趋缓势头，1日报告累计确诊病例分别为39791例、49032例和3802例。随着比利时5月4日初步解禁，该国全科医生将走向抗疫一线，承担新冠病毒初步测试和筛查工作。

　　比利时国家公共卫生研究所1日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例513例，累计确诊49032例；新增死亡病例130例，累计死亡7703例。此外，过去24小时有152人住院，316人出院，目前住院患者总数3386人；740名患者接受重症监护，比前一天减少29人。

　　比利时联邦政府负责抗疫物资筹集与管理的邮电大臣菲利普·德巴克尔日前表示，比利时全科医生将在2、3日获得足够的防护装备和物资，从而确保4日开始承担起新冠病毒初步测试和筛查工作。想检测的人首先通过电话与全科医生联系，由医生决定是否及在何处对其进行检测。

　　比利时经济风险管理小组1日公布的调查结果显示，9%的被调查企业认为自己存在“可能”或“很可能”破产的风险，而在“艺术、演艺及娱乐服务”行业，这一比例高达30%。

　　荷兰国家公共卫生与环境研究所1日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例475例，累计确诊39791例；新增死亡病例98例，累计死亡4893例。荷兰重症监护患者数量呈下降趋势，过去24小时内减少了48人，目前仍有735人在重症监护病房。荷兰国家患者分配协调中心主任恩斯特·凯珀斯1日表示，如果重症监护患者数量保持下降趋势，一周后重症患者预计可降至500人，这意味着医院届时将能恢复常态运行。

　　卢森堡政府1日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3802例，累计报告死亡病例92例。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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