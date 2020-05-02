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袭击古巴驻美大使馆枪手被捕

2020年05月02日09:33  来源：新华网
 
原标题：袭击古巴驻美大使馆枪手被捕

　　一名男子4月30日向古巴驻美国大使馆开枪，遭警方逮捕。古巴使馆没有人员受伤。

　　美国方面正在调查这起枪击，不清楚嫌疑人犯罪动机。

　　【无人伤亡】

　　分管外国使馆和外交官安全的美国特工处4月30日在一份声明中说：“今天凌晨大约2时15分，收到古巴大使馆枪击报告后，美国特工处官员作出响应。”

　　声明说，华盛顿警方逮捕一名男子，他涉嫌非法持有未登记枪支弹药和大容量弹匣并意图谋杀。“现场没有人员受伤报告。”

　　枪手名叫亚历山大·阿拉佐，42岁，家住得克萨斯州奥布里市。当地媒体报道，阿拉佐使用突击步枪，开了大约30枪。暂时不清楚行凶动机。

　　古巴驻美国大使馆位于首都华盛顿西北部亚当斯摩根地区。古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯在一份声明中说，使馆工作人员“安全且受到保护”，枪击导致使馆建筑受损。

　　古巴驻美大使馆在社交媒体“推特”发布的照片显示，使馆正门外墙、柱子和一扇窗户上有弹孔。

　　华盛顿警察局和美国特工处正在调查这起枪击。现场照片显示，多名警察搜查停在使馆外的一辆多功能运动型汽车。

　　【谴责“侵犯”】

　　古巴外长罗德里格斯4月30日召见美国驻古巴临时代办，“强烈抗议”古巴驻美大使馆遭“恐怖分子侵犯”。他在一份声明中说，袭击事件与美国政府收紧对古封锁、坚持对古敌对政策分不开。

　　古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯4月30日谴责袭击，在“推特”写道：“古巴等待调查枪击我们驻美大使馆的结果。我们谴责这次侵犯。各国必须保护派往他们国家的外交使团。”

　　古巴与美国2014年年末启动关系正常化进程，2015年7月恢复外交关系。然而，美国2017年以来收紧对古巴政策，同年10月以美驻古外交人员遭到“声波攻击”为由驱逐15名古巴外交官。古巴政府多次否认美方指认，谴责美方做法导致古美关系倒退。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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