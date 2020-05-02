原标题：美国超20个州“解封” 专家提醒勿过急

美国白宫发布的“复工指南”定于4月30日到期。迄今20多个州逐步恢复餐饮、零售和其他商业活动。公共卫生专家说，一些地方并不满足复工复产前提，即不具备大范围病毒检测和追踪新冠病毒感染者密切接触者的能力。

【“解封”引担忧】

美国50个州中，42个州过去数周出台停工或“居家令”。路透社4月30日报道，20多个州已经“解封”，大多数在南部、中西部和西部。得克萨斯和佛罗里达等州已制定“解封”方案，打算数天后开始施行。

美国总统唐纳德·特朗普4月16日发布复工指南，建议感染率呈下降趋势、有能力做广泛病毒检测的地区，可以分“三步走”逐步重新开放商业活动和学校。但白宫把何时取消“居家令”等限制措施的决定权交与各州州长。

路透社援引美国医学专家的话报道，一些“解封”地区并没有满足解除防疫限制措施和安全复工的前提。

白宫应对新冠病毒特别小组成员、政府首席传染病专家安东尼·福奇做客美国全国广播公司一档电视节目时说：“大家不能跨过（必要）程序，那样会有面临第二波疫情的风险。”

截至4月30日，美国累计确诊新冠病例超过100万例，死亡超过6万人。宾夕法尼亚州、堪萨斯州、威斯康星州、弗吉尼亚州、亚利桑那州、明尼苏达州、内布拉斯加州当天报告的单日新增确诊病例数创新高。路透社报道，部分原因是这些州扩大了病毒检测，同时说明不少感染者之前没有被发现。

同一天，新泽西州、得克萨斯州、马萨诸塞州、俄亥俄州、印第安纳州、西弗吉尼亚州、新墨西哥州和哥伦比亚特区的单日新增死亡病例数创新高。

【“加码”防反弹】

与此同时，一些地方政府没有放松警惕。人口大州加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆4月30日宣布关闭奥兰治县的海滩和公园，以防止人群聚集。

加州奥兰治县和文图拉县上周末允许居民前往公共海滩，多处海滩随后人满为患，令卫生专家和地方官员大惊失色。

纽瑟姆抱怨，尽管数以百万计加州人遵守“居家令”，那些不守规矩的人可能会加速疫情传播，使加州“解封”推迟。

美国疫情“震中”纽约州州长安德鲁·科莫说，纽约州将雇用数以千计人员，来追踪感染者的密切接触者。

他说，纽约市地铁5月6日起凌晨1时至5时暂停运营，以便给列车消毒留足时间。“必须消毒车厢内所有手能接触到的地方。”

纽约市地铁以全天24小时运营知名，列车以往每隔至少72小时消毒一次，今后将每隔24小时消毒一次。（杜鹃）（新华社专特稿）

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